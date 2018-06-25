«Мешки с цементом заменили мне тренировки». Марокканский Салах идеально заменит Гризманна в Мадриде

Футбол – несправедливая штука. Марокко показал самую мощную игру в первых двух турах наряду с Бельгией и Англией, но покинет чемпионат мира после матча с Испанией. Против Ирана «атласские львы» выдали искрометный первый тайм, а Португалию превзошли по ударам и заставили пасовать с точностью 70%. Команда Ренара потрясающе комбинировала и только ужасная реализация убойных моментов оставила африканцев без голов – нельзя так часто и безбожно мазать из штрафной.

Задорная трель марокканских маракасов объяснима простым фактом: 17 из 23 сборников родились в Европе, получили футбольное образование в лучших академиях, но сохранили природную страсть и связь с родиной. Зиех («Аякс»), Бельханда («Галатасарай»), Буссуфа (бывший игрок «Анжи» и «Локомотива») и Хакими (Реал») хорошо известны, выступают в сильных чемпионатах, и после мощного перфоманса в России выросли в цене еще больше.

Термоядерный футбол Марокко не был бы таким испепеляющим (пусть это и относится только к эстетической составляющей) без игрока из чемпионата этой страны. Три года назад нападающий Аюб Эль-Кааби вкалывал на стройке вместе с отцом, а по выходным бегал за любительскую команду. «Мешки с цементом заменили мне тренировки – я всегда находился в отличной физической форме», – признался нападающий.

Несколько раз в год Аюб ездил на просмотр в клубы первой и второй лиг Марокко, но везде проваливался. Все изменилось в 2015-м, когда тренер «Расинга» (Касабланка) Джамал Селлами предложил Эль-Кааби переквалифицироваться из центрального защитника в нападающего. Футболист удивился – он считал себя быстрым, цепким и неуступчивым игроком, но не обладал хорошей техникой. Неожиданно для Аюба эксперимент получился удачным. Классная стартовая скорость и умение выигрывать единоборства помогли ему выстрелить.

Аюб Эль-КаабиGetty Images

В сезоне-2016/17 Эль-Кааби настрелял 25 мячей в 33-х матчах за «Расинг» в первом дивизионе Марокко и получил предложение от середняка Суперлиги «Беркане». Настоящий прорыв произошел на домашнем Кубке Африки-2018. Марокканская команда была представлена игроками из национального чемпионата, а Аюб стал главной звездой. В дебютной игре за национальную команду нападающий положил дубль, затем грохнул хет-триком Гвинею, а в финале помог «львам» разбомбить Нигерию (4:0).

Девять мячей принесли Эль-Кааби «Золотую бутсу» Кубка Африки (рекорд турнира) и, что не менее ценно для Марокко, первое звание сильнейшей сборной на материке. «Я не мог поверить в случившееся. Еще вчера отец учил меня держать в руках рубанок, чтобы стать плотником и прокормить семью, а теперь я держу в руках трофей», – засиял Аюб.

Чудеса продолжились в марте, когда тренер Ренар вызвал парня на товарищескую игру против Узбекистана, и Эль-Кааби забил через три минуты после выхода на замену. Еще один мяч форвард положил перед ЧМ-2018 в ворота Словакии, и это стало определяющим фактором в выборе тренера. Ренар взял в Россию не Софьяна Буфаля из «Саутгемптона», а стремительно прогрессирующего Аюба.

В конце мая «Беркане» получил запрос о трансфере нападающего от египетского «Замалека» и турецкого «Бешикташа». Египтяне предложили миллион евро, стамбульцы – в три раза больше, но президент марокканского клуба грамотно объявил, что ни с кем не будет вести переговоры до завершения ЧМ-2018. Информация об интересе к футболисту со стороны «Атлетико» подтвердила его правоту – клюнула крупная рыба.

Вариант перехода в мадридский клуб идеален как для команды Симеоне, так и Эль-Кааби. По манере игры марокканец похож на Гризманна и Салаха – у него ударная левая, сумасшедшая скорость и хорошие тактические навыки. Рано или поздно Антуан покинет столицу Испании, и за это время Симеоне мог бы воспитать хорошую замену. Сегодня у Аюба будет отличный шанс доказать высокий класс в матче против Испании. Возможно, именно он забьет первый мяч Марокко на турнире и поздравит себя с 25-летием.

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