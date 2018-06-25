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Алексей Миранчук и Игорь Смольников – в основе на матч с Уругваем, Федор Смолов – нет

Миранчук и Смольников – в основе на матч с Уругваем, Смолов – нет
Eurosport

1 час назад

Матч за первое место в группе A вот-вот начнется.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав на матч против сборной Уругвая.

Россия начнет игру в следующем сочетании: Игорь Акинфеев (ЦСКА) – Игорь Смольников («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин») – Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Самедов («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис ЧерышевВильярреал») – Артем ДзюбаАрсенал» Тула).

  • Матч Уругвай – Россия начнется в 17:00 по московскому времени.
  • России для выхода из группы с первого места достаточно сыграть вничью.

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