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Алексей Миранчук и Игорь Смольников – в основе на матч с Уругваем, Федор Смолов – нет
Матч за первое место в группе A вот-вот начнется.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав на матч против сборной Уругвая.
Россия начнет игру в следующем сочетании: Игорь Акинфеев (ЦСКА) – Игорь Смольников («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин») – Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Самедов («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал») – Артем Дзюба («Арсенал» Тула).
- Матч Уругвай – Россия начнется в 17:00 по московскому времени.
- России для выхода из группы с первого места достаточно сыграть вничью.
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