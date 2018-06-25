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45-летний кипер выйдет в старте у Египта. Это рекорд!
Он станет самым возрастным участником матчей ЧМ.
Сборная Египта объявила состав на матч против Саудовской Аравии.
Вопреки всем слухам, Мохамед Салах начнет последний матч Египта на ЧМ-2018 с первых минут. Мохамед Ель-Ненни тоже в основе.
Но главным сюрпризом стало появление в старте не звезд сборной Египта, а голкипера Эссама аль-Хадари. Ему 45 лет – в 17:00 он станет самым возрастным участником финальных стадий чемпионата мира.
- Матч Египта и Саудовской Аравии начнется в 25 июня в 17:00 (мск).
- Эссам выступает за клуб из Саудовской Аравии –«Аль-Таавун».
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