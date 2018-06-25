45-летний кипер выйдет в старте у Египта. Это рекорд!

Сборная Египта объявила состав на матч против Саудовской Аравии.

Вопреки всем слухам, Мохамед Салах начнет последний матч Египта на ЧМ-2018 с первых минут. Мохамед Ель-Ненни тоже в основе.

Но главным сюрпризом стало появление в старте не звезд сборной Египта, а голкипера Эссама аль-Хадари. Ему 45 лет – в 17:00 он станет самым возрастным участником финальных стадий чемпионата мира.

Матч Египта и Саудовской Аравии начнется в 25 июня в 17:00 (мск).

Эссам выступает за клуб из Саудовской Аравии –«Аль-Таавун».

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