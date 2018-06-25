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Россия пропустила 3 от Уругвая и стала второй в группе А на чемпионате мира

Россия пропустила 3 от Уругвая и стала второй в группе
Eurosport

10 мин. назад

Латиноамериканская сборная забила 3 безответных мяча и выиграла квартет.

В первом тайме все было максимально плохо: Суарес забил со штрафного после ошибки обороны, Лашальт отправил в ворота Акинфеева второй мяч через рикошет, Смольников удалился за две желтые карточки. Станислав Черчесов оперативно отреагировал на происходящее заменой Дениса Черышева. Вместо него появился Марио Фернандес, который успокоил атаку «чарруа».

В начале второй половины на поле появились Федор Смолов и Далер Кузяев, но на атакующих действиях команды это почти не сказалось. На 70-й минуте Маланг Дьедиу не заметил удара локтем Година по носу Артему Дзюбе и не поставил пенальти. В добавленное время еще один мяч забил Эдинсон Кавани.

В итоге Россия проиграла 0:3 и уступила Уругваю первую строчку в группе А.

  • Соперники России и Уругвая определятся сегодня в 21:00. На две путевки пока претендуют Иран, Испания и Португалия.
  • Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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