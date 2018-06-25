На ЧМ-2018 снова обновили рекорд: 34 матча без нулевых ничьих

Рекордная серия российского чемпионата мира без нулевых ничьих продолжается. Уже в 34 матчах подряд зрители обязательно видят хоть один забитый гол.

В этот раз событие вышло не самым приятным для хозяев: уже на 10-й минуте матча с Уругваем Луис Суарес распечатал Игоря Акинфеева. Спустя 13 минут Диего Лашальт положил второй мяч.

В параллельной игре Саудовская Аравия – Египет Мохамед Салах вывел «фараонов» вперед на 22-й минуте.

Ранее рекорд принадлежал ЧМ-1954 в Швейцарии. На том турнире вообще не было нулевых ничьих, но было сыграно всего 26 игр.

Россия и Уругвай гарантировали себе место в 1/8 финала.

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