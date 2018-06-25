45-летний вратарь Египта потащил пенальти в матче с Саудовской Аравией

45-летний вратарь Эссам эль-Хадари вышел в стартовом составе сборной Египта на матч третьего тура против Саудовской Аравии. В конце первого тайма стало понятно, что Эктор Купер выпустил ветерана не просто ради возрастного рекорда чемпионатов мира.

Саудовцы заработали 11-метровый удар благодаря игре рукой Ахмеда Фатхи. Исполнитель пенальти Фахад аль-Муваллад пробил в левый от себя угол, но Эль-Хадари среагировал и отбил мяч в перекладину.

Спустя 7 минут египтяне привезли еще один пенальти, и в этот раз 45-летний герой был бессилен.

Эль-Хадари стал самым возрастным футболистом в истории ЧМ-2018. Он на 2 года 158 дней превзошел рекорд колумбийца Фарида Мондрагона.

Египет уже лишился шансов на 1/8 финала.

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