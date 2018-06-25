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«Ничего, в 1/8 обыграем Испанию и проснемся». Реакция твиттера на поражение России от Уругвая
Хозяева ЧМ-2018 впервые расстроили болельщиков.
Сборная России после двух убедительных выносов Саудовской Аравии и Египта предстала в более привычном виде в матче с Уругваем. От внимания пользователей твиттера этот факт не ушел.
Немного комментариев от Василия Уткина.
Этой сборной реально не хватает такого капитана:
Несколько дельных советов о том, что надо было делать:
Все отмазки в одном твите:
Хитрый план Черчесова:
Вот почему Суарес забивал, а не кусался:
Раскрыта причина удаления Смольникова:
Кстати, Игорю припоминают и былые грехи:
Досталось и другому Игорю:
«Плохо, плохо, плохо от Акинфеева», – даже Танкреди Пальмери недоволен.
Параллель с Евро-2008.
Бойся, Испания. Спиридонов гарантирует:
- Россия проиграла со счетом 0:3 и заняла второе место в квартете А.
- Соперник команды Черчесова по 1/8 финала определится в матчах Испания – Марокко и Иран – Португалия.