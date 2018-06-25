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«Ничего, в 1/8 обыграем Испанию и проснемся». Реакция твиттера на поражение России от Уругвая

«Ничего, в 1/8 обыграем Испанию и проснемся». Реакция твиттера на поражение России от Уругвая
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Хозяева ЧМ-2018 впервые расстроили болельщиков.

Сборная России после двух убедительных выносов Саудовской Аравии и Египта предстала в более привычном виде в матче с Уругваем. От внимания пользователей твиттера этот факт не ушел.

Немного комментариев от Василия Уткина.

Этой сборной реально не хватает такого капитана:

Несколько дельных советов о том, что надо было делать:

Все отмазки в одном твите:

Хитрый план Черчесова:

Вот почему Суарес забивал, а не кусался:

Раскрыта причина удаления Смольникова:

твит

Кстати, Игорю припоминают и былые грехи:

твит

Досталось и другому Игорю:

твит

«Плохо, плохо, плохо от Акинфеева», – даже Танкреди Пальмери недоволен.

Параллель с Евро-2008.

Бойся, Испания. Спиридонов гарантирует:

  • Россия проиграла со счетом 0:3 и заняла второе место в квартете А.
  • Соперник команды Черчесова по 1/8 финала определится в матчах Испания – Марокко и Иран – Португалия.

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