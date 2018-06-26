Нигерия – Аргентина: перед матчем группы D. ЧМ-2018, «Санкт-Петербург Арена»

После поражения от Хорватии многие записали Нигерию в список безальтернативных аутсайдеров. Но оказалось, что это «шахматные» так сильны, а не слабы «суперорлы». Африканцы закончили исландскую сказку и вполне могут составить Хорватии компанию в плей-офф. Для этого необходимо сдержать Месси, не проиграть Аргентине и верить, что Исландия не разобьет красно-белых больше, чем в три мяча.

У аргентинцев ситуация еще сложнее: их устроит только победа. Еще надо верить, что Исландия не обыграет Хорватию. Тут все будет зависит от разницы мячей, но задача минимум для Месси – вскрыть «суперорлов».

Может быть, африканцам добавит доблести недавний товарищеский матч: в ноябре в Краснодаре Нигерия летела 0:2, но победила аргентинцев со счетом 4:2.

Кто посмотрит матч по ТВ

Травм и дисквалификаций у команд нет. В игре против Исландии после перерыва был заменен Идову, но тренер объяснил это тактическими идеями, а не травмой футболиста. Были проблемы и с Оби Микелом – полузащитник сломал два пальца на руке. Джон тренируется в специальном гипсе из твердого пластика – в таком можно играть.

Точно будут перестановки у «альбиселесте». Сообщается, что после результативной ошибки на баночку присядет Кабальеро – его заменит Армани. Скорее всего, на острие атаки выйдет Игуиан, потому что Сампаоли обиделся на Агуэро за критику после разгрома от Хорватии.

Форма

У Нигерии все немного лучше – они справились с Исландией и приличнее смотрелись против Хорватии. Аргентина не побеждает на ЧМ уже четыре матча подряд – два на этом турнире, два на прошлом. Плюс давление на латиноамериканцев намного выше.

Кто что сказал

Хорхе Сампаоли, главный тренер сборной Аргентины: «Люди из интернета считают тебя преступником за поражение. Если бы мне пришлось погрузиться в их среду, отвечать им, это означало бы, что я выбросил белый флаг. Мы думали над составом, он у меня есть в голове, но вам я его не скажу. Игроки сами еще не знают, кто сыграет. У меня есть уверенность, что Аргентина поменяет свое отношение к этому турниру, прочувствует его полностью и выйдет играть на победу».

Гернот Рор, главный тренер сборной Нигерии: «Не думаем о том, что этот матч быть последний для Месси. Мы любим этого футболиста. Вопрос в том, чтобы мы прошли дальше, а не в том, чтобы выбить его. В футболе нет поблажек и жалости. Даже если любишь какого-то игрока, подарков быть не должно. Постараемся хорошо обороняться против него. Внимательно изучали матчи аргентинцев против Исландии и Хорватии». (Р-Спорт)

Хорхе СампаолиGetty Images

Лицом к лицу

На чемпионатах мира Аргентина и Нигерия встречались 4 раза – всегда побеждали только «альбиселесте».

Нигерия играла с Аргентиной на трех последних для себя чемпионатах мира: в 2002-м, 2010-м и 2014-м.

Аргентина не выигрывает на ЧМ уже 4 матча кряду (2 ничьи и 2 поражения).

Нигерия выиграла на чемпионатах мира 6 матчей – все против европейских команд.

Муса – лучший бомбардир сборной Нигерии на чемпионатах мира (4 гола).

На этом ЧМ Месси пробил по воротам 12 раз. Это на 8 ударов больше, чем у любого другого игрока сборной Аргентины.

Нигерия – АргентинаGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Джюнейт Чакыр и его турецкие подручные. На этом ЧМ 41-летний рефери работал на матче Марокко – Иран (0:1): Чакыр показал 4 желтых карточки, никого не удалил и не поставил пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

Возможно, этот матч будет последним для Аргентины на ЧМ. Месси не имеет права этого допустить. Со всех сторон на Лео сыплется критика и призывы исключить его из сборной – пора ответить на поле. Месси обрушит на Нигерию всю мощь, вряд ли кто-то из африканцев его остановит.

Обделается

Африканские вратари – отдельная и очень смешная история. Назвать их надежными никак нельзя, а под давлением парни играют еще нервознее. А когда против тебя разозленный Месси, то коленки и ручки у Фрэнсиса Узохо задрожат сами собой.

Лионель МессиReuters

Котировки букмекеров

Спецы не верят в провал Месси – они считают, что в игре с Нигерией «альбеселесте» исправятся. Если ты знаешь, что Лео отправится домой, а не в плей-офф, то тебя ждут тут.

Победа Нигерии: 6,65

Ничья: 4,42

Победа Аргентины: 1,536

Лучшие ставки на Месси и группу D

А еще можно нажиться на Лео: тут ставочка на долгожданный гол Месси на ЧМ.

Гол Месси: 1,8

Ориентировочные составы

Нигерия

Аргентина

Вопрос дня

Останется ли Месси ЧМ? Опрос 278 голосов Нет, пора домой Да, он будет в плей-офф

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