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Нигерия – Аргентина: перед матчем группы D. ЧМ-2018, «Санкт-Петербург Арена»
Лионель Месси в шаге от грандиозного позора.
После поражения от Хорватии многие записали Нигерию в список безальтернативных аутсайдеров. Но оказалось, что это «шахматные» так сильны, а не слабы «суперорлы». Африканцы закончили исландскую сказку и вполне могут составить Хорватии компанию в плей-офф. Для этого необходимо сдержать Месси, не проиграть Аргентине и верить, что Исландия не разобьет красно-белых больше, чем в три мяча.
У аргентинцев ситуация еще сложнее: их устроит только победа. Еще надо верить, что Исландия не обыграет Хорватию. Тут все будет зависит от разницы мячей, но задача минимум для Месси – вскрыть «суперорлов».
Может быть, африканцам добавит доблести недавний товарищеский матч: в ноябре в Краснодаре Нигерия летела 0:2, но победила аргентинцев со счетом 4:2.
Кто посмотрит матч по ТВ
Травм и дисквалификаций у команд нет. В игре против Исландии после перерыва был заменен Идову, но тренер объяснил это тактическими идеями, а не травмой футболиста. Были проблемы и с Оби Микелом – полузащитник сломал два пальца на руке. Джон тренируется в специальном гипсе из твердого пластика – в таком можно играть.
Точно будут перестановки у «альбиселесте». Сообщается, что после результативной ошибки на баночку присядет Кабальеро – его заменит Армани. Скорее всего, на острие атаки выйдет Игуиан, потому что Сампаоли обиделся на Агуэро за критику после разгрома от Хорватии.
Форма
У Нигерии все немного лучше – они справились с Исландией и приличнее смотрелись против Хорватии. Аргентина не побеждает на ЧМ уже четыре матча подряд – два на этом турнире, два на прошлом. Плюс давление на латиноамериканцев намного выше.
Кто что сказал
Хорхе Сампаоли, главный тренер сборной Аргентины: «Люди из интернета считают тебя преступником за поражение. Если бы мне пришлось погрузиться в их среду, отвечать им, это означало бы, что я выбросил белый флаг. Мы думали над составом, он у меня есть в голове, но вам я его не скажу. Игроки сами еще не знают, кто сыграет. У меня есть уверенность, что Аргентина поменяет свое отношение к этому турниру, прочувствует его полностью и выйдет играть на победу».
Гернот Рор, главный тренер сборной Нигерии: «Не думаем о том, что этот матч быть последний для Месси. Мы любим этого футболиста. Вопрос в том, чтобы мы прошли дальше, а не в том, чтобы выбить его. В футболе нет поблажек и жалости. Даже если любишь какого-то игрока, подарков быть не должно. Постараемся хорошо обороняться против него. Внимательно изучали матчи аргентинцев против Исландии и Хорватии». (Р-Спорт)
Хорхе СампаолиGetty Images
Лицом к лицу
- На чемпионатах мира Аргентина и Нигерия встречались 4 раза – всегда побеждали только «альбиселесте».
- Нигерия играла с Аргентиной на трех последних для себя чемпионатах мира: в 2002-м, 2010-м и 2014-м.
- Аргентина не выигрывает на ЧМ уже 4 матча кряду (2 ничьи и 2 поражения).
- Нигерия выиграла на чемпионатах мира 6 матчей – все против европейских команд.
- Муса – лучший бомбардир сборной Нигерии на чемпионатах мира (4 гола).
- На этом ЧМ Месси пробил по воротам 12 раз. Это на 8 ударов больше, чем у любого другого игрока сборной Аргентины.
Нигерия – АргентинаGetty Images
Люди в черном
Встречу обслужит Джюнейт Чакыр и его турецкие подручные. На этом ЧМ 41-летний рефери работал на матче Марокко – Иран (0:1): Чакыр показал 4 желтых карточки, никого не удалил и не поставил пенальти.
В центре внимания
Покажет класс
Возможно, этот матч будет последним для Аргентины на ЧМ. Месси не имеет права этого допустить. Со всех сторон на Лео сыплется критика и призывы исключить его из сборной – пора ответить на поле. Месси обрушит на Нигерию всю мощь, вряд ли кто-то из африканцев его остановит.
Обделается
Африканские вратари – отдельная и очень смешная история. Назвать их надежными никак нельзя, а под давлением парни играют еще нервознее. А когда против тебя разозленный Месси, то коленки и ручки у Фрэнсиса Узохо задрожат сами собой.
Лионель МессиReuters
Котировки букмекеров
Спецы не верят в провал Месси – они считают, что в игре с Нигерией «альбеселесте» исправятся. Если ты знаешь, что Лео отправится домой, а не в плей-офф, то тебя ждут тут.
Победа Нигерии: 6,65
Ничья: 4,42
Победа Аргентины: 1,536
Лучшие ставки на Месси и группу D
А еще можно нажиться на Лео: тут ставочка на долгожданный гол Месси на ЧМ.
Гол Месси: 1,8
Ориентировочные составы
Нигерия
Аргентина