«Все, что ли? А где аплодисменты?» Первый фейл России на ЧМ

Сборная России давно колесит по регионам, но еще не была в Самаре. Какое-то упущение – безумно футбольный город с традициями, неразваливающейся командой и постоянным интересом к игре. Воронеж, Сочи, Волгоград и даже Раменское – но не симпатичный волжский город с непременным аншлагом и классным антуражем. Поэтому то, что третий матч сборной отдали Самаре, очень красиво и заслуженно.

В день игры душно, до +35, но жара переносится тяжеловато – влажность, давление и другие штуки из учебника биологии влияют на работу мозга очень сильно. Солнце печет, мест, где можно скрыться в тени, в Самаре почти нет. «Вы за кого?» – проорал в трамвае мужик в русских цветах толпе таких же мужиков в русских цветах. В руке у него пластиковая бутылка с пивом, и это объясняло нелогичность вопроса. МЧС разослало на телефоны смски о жаре, мэрия предупредила соотечественников о том, что лучше не бухать при дьявольском пекле, так что этот герой из трамвая – исключение, остальные по-верблюжьи заливаются водой.

В Уругвае живет всего 3,5 миллиона человек (меньше чем в Питере), поэтому лютых толп болельщиков в Самаре не ждали. Особенно в матче хозяев – стадион был полон, а латиноамериканцы сидели либо отдельными секторами, либо небольшими линиями. Гости вывесили растяжку «3 миллиона мечт» как напоминание о том, что их команда хочет далеко пройти. «Я приехал сюда, чтобы увидеть, как Уругвай становится чемпионом мира, это моя мечта», – подтвердил один из немногих парней в лазурном, говоривших по-английски.

Черчесов перекрутил состав – дал практику Смольникову с Кудряшовым и приберег для плей-офф севшего на карточку Головина. Суарес с Кавани шустро показали русским разницу в скорости – Кутепов не догнал атаку уругвайцев, Газинский привез и пожарно срубил Бетанкура, а потом посмотрел на пушку Луиса в действии. Еще чуть-чуть, и Черышев срезал в свои после удара Лашальта. Еще – и красная Смольникову за два грубых фола. К 36-й минуте шансов у России не осталось.

После перерыва команда вышла из раздевалки, но солировал не Черчесов. Акинфеев что-то говорил Самедову (а тот отвечал), Зобнин объяснял тонкости схемы Кузяеву, Сэм перекинулся парой слов с завязывавшим шнурки на трусах Дзюбой. Тренер в этот момент стоял за спинами всех и за время, пока команды не позвали на газон, ни разу не вбросил ни реплики. Футболисты разберутся сами. «Для нас сюрпризов не было – мы знали, как они играют. Сами себе придумали», – послематчевая фраза тренера, которая не выглядит убедительно.

Трибуны не растеряли страсти и честно жужжали при опасных моментах, заводили «Россия, Россия» и «Нужен гол» (иногда с жестов Черчесова), а еще взбодрились при выходе Смолова. К сожалению, Самаре достались худший тайм сборной на ЧМ и ужасный матч почти для каждого.

Игорь Смольников, Россия – УругвайGetty Images

Хотя хорош был Дзюба, надежен Игнашевич (если забыть про стенку с Кавани), все равно моторен Черышев и спокоен Акинфеев. Для них чемпионат проходит в одном темпе, но остальным Уругвай напомнил, что такое – скорость команды, которая не постится в Рамадан. «Игроки у нас не хуже и не лучше в каких-то моментах, – заметил Черчесов. – Мне моя команда понравилась во втором тайме. Сердце мужское показали. Другое дело, что у них есть стандарты, которыми они пользуются».

На пресс-конференции Черчесов снова занимался стоп-листом для медиа и болельщиков. После вопроса об уверенности от французского журналиста он задумался над формулировками. «Наша команда психологически крепкая, чтобы поражение не пережить – это неправильное слово, – теребил вокабуляр Станислав. – И не воспринять… Перелопатить внутри себя, найти внутреннее состояние, с которым каждый подходит к игре».

Тренер и расслабился от напоминания про «Лужники» в 1/8. «Единственный плюс, – заметил Черчесов. – Если бы мы знали [о том, что большее число зрителей помогают игре], построили бы стадионы в пять раз больше. Мы хотели победить и не смотрели, где играли. Лучше сегодня 3, чем говорить на какие-то темы. А «Лужники» – мой стадион».

После прессухи коуч России опять запросил у репортеров ладониевую похвалу («Все, что ли? А где аплодисменты?») и уже скрылся за ширмой ФИФА, но, видимо, пошел не туда, поэтому снова вернулся к микрофонам. Жестом показал собравшимся, что пора и похлопать. И шоумен получил то, за чем выходит к публике.

Станислав Черчесов, РоссияGetty Images

Грустно, что у сборной не появилось внятной игры после перерыва. Грустно, что во втором тайме моментов было меньше, чем в первом. Грустно, что это нравится тренеру. Грустно, что судья-африканец не поставил пенальти на Дзюбе, который дал бы России опыт напряженных финишей. Грустно, что Артем больше матерился, чем бил в створ.

Здорово, что Черчесов с футболистами напомнили стране, что ее сборная все так же неидеальна. И этот пункт с необоснованно завышенным отношением к 11 мужчинам на поле и глупым давлением на них перевешивает все грустные моменты.

Уругвай – Россия – 0:3

Черчесов снова лучший. Поражение от Уругвая – праздник

Новости ЧМ-2018, на которые хочется кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме