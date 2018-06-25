Мохамед Салах забил, но Египет проиграл Саудовской Аравии на групповом этапе ЧМ-2018

Сборная Египта проиграла Саудовской Аравии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 – 1:2.

Сначала казалось, что игра находится под контролем саудовцев. Они больше держали мяч и опаснее атаковали. Но счет открыли египтяне: Салах оторвался от защитников и перекинул вратаря.

Саудовцы не сдались. Через 15 минут после пропущенного гола они заработали пенальти, но не реализовали его. Вратарь египтян угадал направление удара и перевел мяч в перекладину. В добавленное к первому тайму время защита египтян еще раз ошиблась в своей штрафной. Со второй попытки Аль-Фарадж был точен.

Уже в компенсированное время Эль-Досави принес Саудовской Аравии победу.

Египет проиграл все три встречи на групповом этапе, не набрал очков и занял последнее место.

Саудовская Аравия тоже покинула турнир, но разжилась тремя баллами.

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