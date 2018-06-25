Станислав Черчесов снова лучший. Поражение от Уругвая – праздник

Никто не перекрывает Невский, никто не высовывается из окон с флагами, никто не распевает «Россия, Россия!» – жить опять легко и приятно, ведь все ожидания убиты и растерзаны.

Сборная продула, как умеет – смачно, безальтернативно, унизительно. Парни реально скомпилировали все грехи – их можно критиковать за детские ошибки, слабую самоотдачу, медлительность, безыдейность и дефицитные удары в створ. Фактически, первая песня Слепакова (не та, что с «Ленинградом») снова актуальна: эту команду инстинктивно хочется ядерно ругать – прямо как во времена товарищеских матчей.

Федор Кудряшов и Роман ЗобнинGetty Images

На самом деле, Черчесов красавец. Он решил главную задачу еще с Египтом, а дальше сел (вероятно, вместе со штабом) и расставил приоритеты.

У мужчин было несколько вариантов. Например, выпустить на Уругвай сильнейших и все равно проиграть, угробив кучу сил и полностью подорвав настрой сборной. Тогда бы получилось, что настоящий уровень России – аутсайдеры (Аравия) и середняки (Египет): перед плей-офф такие мысли крайне вредны.

Еще один спорный сценарий: Россия выходит на Уругвай в идеальном составе, умирает на поле, добивается первого места в группе, а затем все равно вылетает в 1/8. Тоже больно – эффект как от воздушного шарика, который стремительно взлетел к небесам, а потом зацепился за первый же фонарный провод, лопнул и плюхнулся на землю бесформенной латексной тряпочкой. Тоска, но таких примеров миллион – та же Хорватия на прошлом Евро или Голландия в 2008-м.

Поэтому Черчесов остановился на самом авантюрном, непредсказуемом и рандомном составе. Чувствовалось, что у команды был расплывчатый план на игру – все это напоминало типичный товарняк, которые так бесили в последние два года. Тренер конкретно и осознанно забил на эту встречу с точки зрения результата, зато использовал ее максимально грамотно в других аспектах.

Во-первых, Станислав припрятал лидеров – хороший ход, учитывая, что в первых двух турах они намотали космическую дистанцию (а кто-то еще и отхватил карточку). Во-вторых, Черчесов протестировал ближайший резерв, то есть тех, кто всегда больше всех ворчит, что достоин выходить в старте. Теперь количество недовольных явно сократится – продолжится интенсивная работа без нытья и жалоб. В-третьих, коуч прикончил эйфорию, причем не только у фанов, но и у игроков, которые, возможно, уже увидели себя в шорт-листе соискателей «Золотого мяча».

В-четвертых, поражение от Уругвая для России только в плюс. Строго говоря, сейчас вообще без разницы, на кого выходить. Испанцы вроде как сильные, но дают атаковать и оставляют пространство у себя в финальной трети. Португальцы, наверное, послабее, но совсем разучились проигрывать.

Выбирать между двумя этими сборными бесполезно – фаворитом все равно будет не Россия. Зато потенциального соперника уже точно удалось запутать, замаскировав план, при помощи которого Черчесов планирует обыгрывать элитные команды. В том, что такой план имеется, даже не сомневайтесь: Стас уже показал, как умеет удивлять.

Игорь Акинфеев пропускает от Луиса СуаресаGetty Images

До начала турнира все болельщики сборной России согласились бы и на второе место в группе, и на вылет в 1/8 финала. Поэтому заканчивайте ныть и грустить: разгром от Уругвая в худшем случае морально подготовит страну к провалу в плей-офф, а в лучшем – сработает как шикарный трамплин в восьмерку лучших сборных мира.

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