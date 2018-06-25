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Среди хозяев чемпионатов мира только Бразилия проигрывала крупнее России

Среди хозяев чемпионатов мира только Бразилия проигрывала крупнее России
Eurosport

47 мин. назад

Команда Черчесова круче пентакампеонов.

Сборная России разгромно уступила Уругваю в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – 0:3. Команда Станислава Черчесова пополнила не самую почетную группу хозяев чемпионатов мира, проигравших в три гола.

Прежде подобный провал на родной земле испытали Швеция (2:5 от Бразилии на ЧМ-1958), Мексика (1:4 от Италии на ЧМ-1970), ЮАР (0:3 от Уругвая на ЧМ-2010) и Бразилия (0:3 от Голландии на ЧМ-2014).

За 21 чемпионат мира лишь раз хозяева проигрывали крупнее. Речь идет, разумеется, о легендарном полуфинале четырехлетней давности Бразилия – Германия (1:7).

  • Сборная России все равно вышла в 1/8 финала.
  • В соперники команде Черчесова достанется Испания, Португалия или Иран. Знаешь, кто выйдет в четвертьфинал?

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