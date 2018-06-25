Среди хозяев чемпионатов мира только Бразилия проигрывала крупнее России

Сборная России разгромно уступила Уругваю в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – 0:3. Команда Станислава Черчесова пополнила не самую почетную группу хозяев чемпионатов мира, проигравших в три гола.

Прежде подобный провал на родной земле испытали Швеция (2:5 от Бразилии на ЧМ-1958), Мексика (1:4 от Италии на ЧМ-1970), ЮАР (0:3 от Уругвая на ЧМ-2010) и Бразилия (0:3 от Голландии на ЧМ-2014).

За 21 чемпионат мира лишь раз хозяева проигрывали крупнее. Речь идет, разумеется, о легендарном полуфинале четырехлетней давности Бразилия – Германия (1:7).

Сборная России все равно вышла в 1/8 финала.

В соперники команде Черчесова достанется Испания, Португалия или Иран. Знаешь, кто выйдет в четвертьфинал?

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