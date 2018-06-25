Россия смачно влетела Уругваю, Испания и Португалия с трудом избежали проблем. Лучшее с 12-го дня ЧМ

Уругвай отправит Португалию домой. Роналду не спасет

Ни Испания, ни Португалия не впечатлили в заключительных матчах группы В. Но если испанцы почти ничем не рисковали и спаслись на последних минутах, то их соседи были в паре сантиметров от фиаско. С такой игрой выйти в четвертьфинал ей будет очень тяжело.

Европейские бразильцы так и не убедили в том, что их может потащить кто-то кроме Роналду. Андре Силва одинаково тошнотворно провел сезон в «Милане» и ЧМ в России. Пепе больше никто не боится. У Фонте одна ошибка жестче другой. Криштиану отрабатывает за всех и в атаке, и в защите. Когда забивает он – Португалия успешна. Но если прима молчит, то вся команда тише немого. Куарежма забил первым из смертных, но его гол – результат удачного обреза.

Защита и полузащита – отдельная история. Иранцы неоднократно проходили Жоау Мариу, Адриена Силву и Вильяма Карвалью. Останавливались только потому, что были от этого в шоке. Особенно тащил Сердар Азмун – под конец не хватило силенок и везения. Но у Суареса и Кавани этого достаточно.

Португезы слабо играют первым номером. 74% владения мячом и всего один гол, да и тот издали – автобус Ирана не настолько крут, чтобы тянуть на оправдание тонне неудачных атак. А ведь Уругвай пока вообще не пропускал – в последний раз так надежно в 1998-м играла Аргентина.

Криштиану РоналдуGetty Images

Позиционное превосходство и минимальное преимущество в счете настолько усыпило Роналду и компанию, что в последние пять минут они чуть не разменяли 1/8 финала с Россией на билеты домой. Простил Мехди Тареми, о чем иранец будет жалеть до конца своих дней. Но вместо парней Черчесова будут уругвайцы. Они недостатком дисциплины воспользуются моментально.

Скорее всего, у сборной Португалии остался на ЧМ всего один матч.

Цифры матча:

Сборная Португалии вышла из группы на ЧМ всего в четвертый раз в истории.

Криштиану Роналду пробил рекордный 19-й пенальти на мундиале.

Испания показала Черчесову, что ее нужно бояться. Ничья с Марокко – не показатель

Марокканцы играли раскрепощенно и грамотно: над ними ничего не довлело, и они выдали красочный матч против фаворита. В этом нет ничего удивительного; и нет никакого оптимизма в том, что Давид де Хеа дважды пропустил от каких-то там африканцев – России это не поможет.

Главное, что должно беспокоить Черчесова – то, с какой легкостью и хладнокровием испанцы отвечали на голы соперника. Рамос и Иньеста привезли нелепый мяч – уже через 5 минут Иско сравнял счет. Команда из Африки бросилась праздновать победу после гола Эн-Несери – вмешалась эффектная пяточка Аспаса.

Яго АспасGetty Images

Испания забивает тогда, когда ей это нужно – даже если Россия возьмет «Красную фурию» штурмом и положит быстрый гол, ничего не изменится. Вспомните товарищеский матч, который команды сгоняли в ноябре 2017 года: 3 гола парней Черчесова казались каким-то нереальным подвигом, хотя соперник даже не был мотивирован. И даже при отсутствии особого желания и полнейшей расслабленности он положил в ворота Лунева три мяча. Это и есть чистый класс, с которым очень сложно бороться.

Если что и поможет России в 1/8, так это банальный закон: домашние команды на чемпионатах мира часто забираются дальше, чем следовало. В 2002 году испанцы уже попали в такую ситуацию, вылетев от Южной Кореи. Тот матч вспоминают до сих пор из-за очевидно предвзятого судейства – конечно же, в пользу корейцев.

Если судья в одном из эпизодов наградит Россию каким-нибудь спорным пенальти или штрафным, то успех будет возможен: забить со стандарта способна даже слабая команда в ворота сильной. Что и продемонстрировала сегодня сборная Марокко, положившая в ворота Де Хеа два мяча – один после грубой ошибки, еще один после углового.

Кроме того, Марокко продемонстрировал, что испанцам очень не нравится постоянная грубость, толчки и вообще нарушения правил. Африканская команда постоянно провоцировала Иньесту, Сильву, Иско и других ударами, подсечками и жесткими подкатами, пусть даже ценой удаления.

Россия должна сыграть максимально жестко (если не грубо) и поставить Испанию в некомфортное положение, когда привычные для нее перепас и тики-така постоянно прерываются на фолы и споры с арбитром. Добавить к этому какой-нибудь шальной стандарт и благоволение судьи – и только тогда хозяева турнира смогут проползти в четвертьфинал.

Помните: Испанию не обыграла даже великолепная Россия-2008. Чтобы ее обыграла Россия-2018, должно сойтись слишком много факторов, и объективный анализ подсказывает: 90%, что такого не случится. Остальные 10% – в руках Черчесова, арбитра и удачи.

Цифры матча:

Испания продолжила беспроигрышную серию, которая началась после поражения от Италии на Евро-2016 (23 матча: 15 побед, 8 ничьих).

Яго Аспас поучаствовал в 10 голах сборной Испании после 10 выходов на замену (6 голов, 4 ассиста).

Испания впервые с 1982 года не выиграла заключительный матч группового этапа ЧМ.

Сборная Марокко выиграла всего один из 10 последних матчей на ЧМ (2 ничьи, 7 поражений).

Гол Халида Бутаиба – первый мяч сборной Марокко на чемпионатах мира с 1998 года.

Испания впервые с 2006 года не проиграла ни одного матча на групповом этапе. В чемпионском 2010 году «Красная фурия» в первом туре уступила Швейцарии (0:1).

Серхио Рамос провел 16-й матч на чемпионатах мира и обошел Хави Эрнандеса, на счету которого 15 матчей.

Россия сыграет с Испанией. Шансов почти нет

Первый тайм России против Уругвая по насыщенности сравним с запахом пота в раздевалке тяжелоатлетов. Концентрация на резком отборе мяча, высокий прессинг и давление в центральной зоне – это лишь небольшое описание стиля полного уничтожения в стартовые 45 минут. Парни Черчесова очень плохо играют под прессингом и хорошо играют в нем. Второе легко просматривалось в матчах с вареными Саудовской Аравией и Египтом, первое показал единственный серьезный оппонент. Кутепов ошибался в передачах едва ли не чаще, чем в играх за «Спартак», Газинский привозил фолы перед штрафной (с одного из них Суарес завалил гол), а Зобнин просто не успевал страховать весь этот хаос.

Конечно, произошедшее связано с серьезной ротацией состава, но и здесь кроется проблема. В экстренной ситуации Станислав Черчесов будет лишен возможности менять игру, потому что выскочивший в старте Миранчук запомнился тем, что растворился на поле в стиле Озила, Смольников пропустит следующий матч из-за глупейшего удаления, а Кудряшов – просто Федор. Единственный светлым пятном, поднявшимся с лавки, стал Далер Кузяев, но его шанс выйти в старте на позиции Головина равен нулю.

Снова разочаровал Федор Смолов. За полчаса нападающий выдал несколько неточных передач, ни разу не обыгрался с Дзюбой и вообще создал только один момент, который даже не завершился ударом.

Штрафные Самедова стали идеальным описанием матча. Потому что были: а) безопасны для Уругвая, б) просто смешили. Кажется, в первых играх не было никаких домашних наработок, был просто чудовищный оверперфоминг и везение.

Встреча с испанцами в 1/8 финала принесет только боль, слезы и невозможное разочарование. После феерично приподнятого настроения от матчей с Египтом и Саудовской Аравией это больше будет похоже на издевательство над нервными системами людей. Благо, Уругвай уже начал подготовку.

Что значит получать от Испании на самом успешном турнире в новейшей истории помнят и несколько членов сборной. На Евро-2008 сборная с Пиренейского полуострова казнила Россию дважды: в группе, а потом в полуфинале после триумфальной победы над Голландией. Общий счет встреч 1:7 как бы намекает на разницу в классе. Шансов против Испании нет ни исторических, ни футбольных. «Красная фурия» не хотела играть с Россией только потому, что нельзя так сильно расслабляться перед четвертьфиналом.

Сборная России разгромно проиграла матч и все равно вышла в плей-офф впервые за 32 года. Это прекрасно, но у Станислава Черчесова есть всего 5 дней, чтобы исправить кучу ошибок. Давайте верить, что он справится.

Цифры матча:

Уругвай ни разу не пропустил в трех матчах группового этапа.

Луис Суарес и Эдинсон Кавани забили на трех разных чемпионатах мира хотя бы по одному мячу.

Удаление Игоря Смольникова стало первым с 1998 года для полевого игрока команды-хозяйки турнира.

Египет страдает из-за личности Салаха. С Мохамедом команда только хуже

Лучший матч на турнире сборная Египта провела, когда играла без главной звезды – Мохамеда Салаха. В игре с Уругваем все решило стандартное положение на последних минутах, а до этого «фараоны» успешно сдерживали атаки Суареса и Кавани, хоть ничего не создали сами. Во втором и третьем матчах египтяне уступили по делу. И если поражение от сборной России еще можно понять и простить, то проигрыш Саудовской Аравии – настоящий позор.

Эту неудачу нельзя списать на нефарт. Наоборот, египтянам повезло, что их вратарь Эль-Хадари угадал, куда полетит мяч после первого пенальти Аль-Фараджа. Весь матч Саудовская Аравия смотрелась привлекательнее, чем египтяне. Их атаки были разнообразнее, а перемещения – согласованнее. Египтяне отвечали только бесконечными забросами за спину Салаха. Один из них сработал, но этого точно было мало.

Мохамед СалахGetty Images

Лучший игрок Египта и один из лучших игроков мира делает свою национальную сборную только хуже. Проблема в том, что под него в сборной подстраивается слишком много. Как пример: когда Египет обороняется, Салах не возвращается в защиту, оставляя команду вдевятером (центральный нападающий стоит рядом с ним).То же самое касается и атаки. В египетской команде немало креативных игроков – чего стоят только Эль-Ненни и Эль-Саид. Но когда они выходят на поле, то видят перед собой только Салаха. И делают из добротной команды очень среднюю.

Саудовская Аравия – прямая противоположность сборной Египта. Если сложить скиллы ее игроков вместе, вряд ли наберется даже на приличного игрока РФПЛ. Но они объединены общей идеей, обучены и в хороший день могут осилить команду, даже сильно превосходящую их в классе. И выполнить цель на турнир, как бы смешно это ни звучало.

Факт: без Ибрагимовича сборная Швеции стала только сильнее. Это, конечно, не значит, что Эктору Куперу или новому тренеру сборной Египта нужно перестать вызывать Салаха. Надо всего лишь сделать его винтиком в системе, а не дорогим и бессмысленным акссесуаром.

Всем от этого будет только лучше.

Цифры матча:

Эссем Эль-Хадари отбил 3 из 4 последних пенальти, назначенных в ворота сборной Египта.

Две команды на чемпионате мира остались без забитых голов: Перу и Коста-Рика.

50 голов забил Мохамед Салах в последних 58 играх.

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