Федор Смолов после поражения от Уругвая поблагодарил болельщиков и сделал с ними селфи
Трибуны по-прежнему верят в сборную России.
Сборная России неудачно завершила групповой этап ЧМ-2018, крупно проиграв в Самаре Уругваю – 0:3.
Но эта локальная осечка не бросила тени на отношения футболистов и болельщиков. После матча Федор Смолов подошел к трибунам, поблагодарил за поддержку и даже сделал на их фоне селфи.
- Россия впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира.
- В 1/8 финала хозяева сыграют с Испанией, Португалией или Ираном.
- Матч сборной России пройдет 1 июля в «Лужниках».
(Фото: официальный твиттер сборной России)
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