Федор Смолов после поражения от Уругвая поблагодарил болельщиков и сделал с ними селфи

Сборная России неудачно завершила групповой этап ЧМ-2018, крупно проиграв в Самаре Уругваю – 0:3.

Но эта локальная осечка не бросила тени на отношения футболистов и болельщиков. После матча Федор Смолов подошел к трибунам, поблагодарил за поддержку и даже сделал на их фоне селфи.

Россия впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира.

В 1/8 финала хозяева сыграют с Испанией, Португалией или Ираном.

Матч сборной России пройдет 1 июля в «Лужниках».

(Фото: официальный твиттер сборной России)

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