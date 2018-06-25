Денис Черышев стал шестым футболистом, забившим на одном ЧМ и в свои, и в чужие ворота

Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 Денис Черышев отличился и в матче с Уругваем, но со знаком минус. На 23-й минуте полузащитник «Вильярреала» неудачно встал на пути мяча после удара Диего Лашальта и записал на свой счет автогол.

Денис стал шестым в истории футболистом, который на одном чемпионате мира забил и в свои, и в чужие ворота.

Прежде такое своеобразное достижение покорилось Мануэлю Росасу (Мексика, ЧМ-1930), Руду Кролу (Голландия, ЧМ-1974), Эрни Брандтсу (Голландия, ЧМ-1978), Синише Михайловичу (Югославия, ЧМ-1998) и Чуён Паку (Южная Корея, ЧМ-2010).

Россия проиграла со счетом 0:3.

1 июля Россия проведет в «Лужниках» матч 1/8 финала. Соперник команды Станислава Черчесова станет известен позднее.

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