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ВВС: Шачири и Джака заплатят по 8,5 тысяч евро, но избегут дисквалификации за албанского орла

ВВС: Шачири и Джака заплатят по 8,5 тысяч евро, но избегут дисквалификации за албанского орла
Eurosport

1 час назад

Еще и Штефану Лихтштайнеру перепало.

Игроки сборной Швейцарии Джердан Шачири и Гранит Джака избежали дисквалификации за жесты албанского орла. Оба футболиста сыграют с Коста-Рикой в третьем туре.

Но совсем без санкций товарищи не остались. ФИФА обязала Джаку и Шачири выплатить штраф в 8,5 тысяч евро. Поддержавший жест партнеров Штефан Лихтштайнер отдаст 4,5 тысячи, передает ВВС.

  • Швейцария победила Сербию со счетом 2:1. Авторы голов Шачири и Джака – этнические албанцы.
  • Победу Швейцарии грандиознее всего праздновали в Албании.
  • Перед третьим туром Швейцария с 4 очками идет второй в группе Е, уступая Бразилии по разнице мячей.

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