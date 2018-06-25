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Станислав Черчесов: «Никаких сюрпризов от Уругвая не было. Сами себе все придумали»

Черчесов: «Никаких сюрпризов от Уругвая не было. Сами себе все придумали»
Eurosport

1 час назад

Идем дальше.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с Уругваем (0:3).

«Матч 1/8 финала в «Лужниках» – единственный плюс. Если бы от этого что-то зависело, мы бы построили в тех городах, где играем, стадионы в пять раз больше. Но все зависит не от этого, а от того, как подготовимся к игре и настроимся на нее.

Мы хотели сегодня выиграть, занять первое место, не смотрели, где мы играем. Лучше сегодня три, чтобы уже меньше говорить на какие-то темы. А «Лужники» – мой стадион.

Какие преимущества были у Уругвая? Понятно, что игроки есть хорошего класса. У нас тоже есть футболисты высокого класса, не хуже. Мне понравилось, как команда отреагировала на ситуацию, вдесятером показала достаточно агрессивный футбол и желание играть сердцем.

Но у уругвайцев есть стандарты, которыми они обыграли и Египет, и нас. Для нас в этом не было никаких сюрпризов. Сами себе придумали. На таком уровне после таких вещей тяжело отыгрываться, тем более вдесятером». – цитирует Черчесова «СЭ».

  • Россия проведет матч 1/8 финала 1 июля.
  • Соперником России могут стать Испания, Португалия или Иран.

Черчесов снова лучший. Поражение от Уругвая – праздник

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