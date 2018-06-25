Деян Ловрен после выноса Аргентины спел песню, ассоциирующуюся с хорватскими фашистами

Грандиозная победа Хорватии над Аргентиной (3:0) может привести к скандалу. После матча защитник «шахматных» Деян Ловрен самозабвенно исполнил песню Bojna Cavoglave. Она была записана во времена гражданской войны в Югославии и стала популярной среди ультраправого движения Хорватии.

В ней присутствует знаменитый на Балканах клич «За дом – готовы», что и стало отправной точкой. Активистка боснийской диаспоры Арнеса Булюсмич-Кастера привлекла внимание к интересной детали:

«Это песня усташей – фашистко-нацистских коллаборационистов».

«За дом – готовы» использовался усташами в качестве аналога немецкому приветствию «Зиг Хайль» в 1930-40-е годы. Лозунг обрел вторую жизнь во времена распада Югославии.

Хорватия гарантировала себе место в плей-офф по итогам двух туров.

26 июня «шахматные» сыграют в Ростове-на-Дону с Исландией, которой нужна только победа.

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