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Деян Ловрен после выноса Аргентины спел песню, ассоциирующуюся с хорватскими фашистами

Ловрен после выноса Аргентины спел песню, ассоциирующуюся с хорватскими фашистами
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Неудобно получилось.

Грандиозная победа Хорватии над Аргентиной (3:0) может привести к скандалу. После матча защитник «шахматных» Деян Ловрен самозабвенно исполнил песню Bojna Cavoglave. Она была записана во времена гражданской войны в Югославии и стала популярной среди ультраправого движения Хорватии.

В ней присутствует знаменитый на Балканах клич «За дом – готовы», что и стало отправной точкой. Активистка боснийской диаспоры Арнеса Булюсмич-Кастера привлекла внимание к интересной детали:

«Это песня усташей – фашистко-нацистских коллаборационистов».

«За дом – готовы» использовался усташами в качестве аналога немецкому приветствию «Зиг Хайль» в 1930-40-е годы. Лозунг обрел вторую жизнь во времена распада Югославии.

  • Хорватия гарантировала себе место в плей-офф по итогам двух туров.
  • 26 июня «шахматные» сыграют в Ростове-на-Дону с Исландией, которой нужна только победа.

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