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Португалия сыграла вничью с Ираном и вышла на Уругвай в 1/8 чемпионата мира-2018
Суарес и Кавани уже ждут.
Сборная Португалии поделила очки с Ираном в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 – 1:1.
Сборная Ирана держалась до конца первого тайма, создавая опасные контратаки. Но прямо перед перерывом Рикарду Куарежма точно шведой пробил в дальний угол и вывел Португалию вперед.
В начале второго тайма Криштиану Роналду заработал пенальти, который судья определил только с помощью видеоповтора. Но удар португальца отбил вратарь Алиреза Беинранванд.
Уже в добавленное время арбитр назначил пенальти уже в ворота Португалии, который реализовал Карим Ансарифард.
- Португалия набрала 5 очков и заняла второе место в группе, уступив лидерство Испании по дополнительным показателям.
- В 1/8 португальцы встретятся с победителем группы А – Уругваем.
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