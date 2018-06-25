Жара в Самаре и танцы с африканцами в Волгограде. 12-й день ЧМ-2018 своими глазами

Локация: Нижний Новгород – Самара

Парадный берег Оки оказался и правда симпатичнее. Больше достопримечательностей, прогулочных зон, старинных сооружений, но самое прекрасное – это, конечно, вид на Волгу. Если бы я жил в Нижнем Новгороде, то в порядке обязательных ежедневных вещей вроде чистки зубов или приема душа еще бы залезал на крепостной холм и наблюдал, как красный диск солнца спускается за линию горизонта.

Недалеко от Кремля располагается широченная фан-зона – туда направлялись англичане, русские, панамцы и люди других национальностей, чтобы повеселиться. Кому-то было важно отметить первый гол в истории ЧМ, кому-то – разгромную победу. Англичане передвигались небольшими, но громкими группами. Как правило, они маршировали топлес и заряжали что-то в духе «Мы всех порвем и приедем в Москву на финал». На крыше одного из отелей в центре Нижнего зависали точно такие же британцы – они увидели друзей внизу и давай с ними перекрикиваться.

Атмосфера на улицах Нижнего дружная. Пешеходная Большая Покровская забита по максимуму – уличные трюкачи и музыканты мешают свободному передвижению болельщиков. Больше всего зевак собирают гитаристы, которые исполняют песни «Кино» и «Чайф». Возле парня, который имитирует песню The Kooks, пляшут только британцы – слишком нишевая музыка.

Конфликтов практически нет, хотя именно что практически: вот полисмены окружили русского болельщика и колоритного кавказца с бразильскими флагами. Они пожимают друг другу руки, но судя по глазам полицейских и зевак, только что здесь происходило что-то вовсе не рукопожатое. В рации одного из копов доносится «Иностранному болельщику в моем пункте нужна скорая» – работы у служб правопорядка навалом, хотя вроде бы визуально нет.

Парадная часть Нижнего сильно отличается от района возле стадиона. Но глаз все равно режут плакаты, синие металлические заборы и разрисованные ширмы, которыми прикрыты неприглядные сооружения. Жаль, что к чемпионату мира в порядок они не пришли.

Локация: Самара

Поезд в Самару едет 14 часов. Через сутки там начнется матч сборной России. Вагоны вроде бы забиты, но характерного шума нет. Потому что нет мексиканцев или перуанцев. Зато есть уругвайцы – совсем немного, поэтому атмосферу создают не они, а русские кузьмичи. А какую атмосферу могут создать кузьмичи? Типичную для провинциального купе: тихое распитие алкоголя в закрытых кабинках.

В Самаре еще жарче, чем в Нижнем – при первом касании платформы я почувствовал все +33 на открытом солнце. Хочется обратно в вагон, но нельзя. Космический стадион находится на самом отшибе города, добираться от вокзала туда примерно час. До матча же остается три часа, и теперь я понимаю: это самая авантюрная часть путешествия по Поволжью, потому что:

Билет из Нижнего в Самару я выгрыз в последний момент;

Мне до сих пор не подтвердили аккредитацию на матч сборной России;

Мне отказали три попутки из Blablacar, хотя все договоренности на переезд в Москву уже были.

При худшем раскладе я оставался в Самаре бомжом после матча и пролетал мимо футбола, но, впрочем, разве это худший вариант? В Самаре крутой пляж, широкая Волга, вкусное пиво и жарко даже ночью. В плане еды тоже порядок: даже если сунуть в реку руку, можно выловить рака.

Старенький трамвай довез до стадиона, но не совсем: впереди еще 20 минут пешком. Во время страдальческого похода в стиле Моисея из меня вышли все жидкости организма, спас только пресс-центр с потолком из кондиционеров. Тут же офицер ФИФА с прибалтийским акцентом решил проблему с аккредитацией и мило улыбнулся, а на телефон все же пришло смс от водителя: «Выезжаем в Москву в десять».

Супер, кажется, все проблемы позади. Безумно жаль, что моя Самара началась и закончилась в трамвае между вокзалом и стадионом. В этот город точно надо вернуться, как минимум потому что из окон вагона в большой концентрации проглядывались симпатичные девушки (дорогая, прости, если ты это читаешь). Если что, пиво, раки и Волга – это тоже повод вернуться.

Во всей этой истории, наверное, есть мораль: если вы можете вписаться в авантюру, то обязательно это делайте. Возможные неприятности – они ведь в голове, нужно просто по-другому к ним относиться.

Локация: Волгоград

В городе уже третья игра чемпионата (из четырех), ну и весь движ продолжается. Еще неделю назад здесь была мошка и +35 градусов, сегодня уже +40 и почти нет мошки. Местные точки питания (шаурма, дурум, блинчики) придумали новую фишку. Никогда такого не было:

– Здравствуйте, мне маленький дурум со свининой, пожалуйста.

– Здравствуйте. Ой, извините, сегодня у нас только большой.

Разумеется, это наглое вранье.

Во-первых, фраза «сегодня у нас только большой» уже звучала позавчера, вчера, сегодня и, скорее всего, будет звучать до конца турнира. Во-вторых, никакой это не большой дурум, а маленький, за который неделю назад мы платили 128 рублей. Навар от гениальной идеи предпринимателей – 20 рублей с каждого клиента.

***

Но есть и хорошие новости: город не опустел после британских и исландских болельщиков, не стал скучнее, а наоборот преобразился. Всю набережную захватили «фараоны», ну или люди вот в этих головных уборах. Это так круто, когда у народов есть подобная штука: у русских – шапка-ушанка, у исландцев – такой убор с рогами и косичками, у немцев – каски времен первой Германской империи. Все хотят быть «фараонами», фотографируются, а египтяне часто отказывают – ну реально замучали их.

В тот вечер я решился на экспертное мнение – нашел полицейских и спросил у них, что они думают про «фараонов».

– Здравствуйте. Скажите, вы – «фараоны»?

– Пацан, ты че, перепутал чего?! Иди отсюда ** *** [далеко], *** [блин].

***

На набережной, что у фан-зоны, происходят телодвижения. Поляки разочарованы поражением, колумбийцы пританцовывают, в городе много мексиканцев – все что-то ищут. За одними я наблюдал несколько часов, пока те сидели на веранде: это были, кажется, журналисты из Мексики, и где-то каждые 15 минут один из них вставал и выходил на тротуар, чтобы познакомиться с девушками и пойти в клуб.

– Хэй, ледис, летс гоу ту зе найт клаб тудей?

– О-о-о, искюзми, ай вери бед спик инглиш.

У них так ничего и не вышло.

Позже послышались странные звуки с Аллеи Героев. Это хлопки в ладоши. Пространство захватили мусульмане: дагестанцы с чеченцами танцевали лезгинку, а египтяне с саудовцами им прихлопывали, а потом те менялись ролями, только египтяне танцевали что-то свое: не знаю точно, как это называется, но руки на уровне головы и складываются так, как мы все это видели в фильмах про Древний Египет. В те времена считалось, что этот танец – выражение экстаза и радости.

На следующем перекрестке плясали центральные африканцы, студенты ВолГУ. Они отобрали у меня бубен, который мне подарили египтяне, и показали, как играть правильно.

***

Вечером Саудовская Аравия – Египет. К сожалению, стадион заполнился лишь на две трети, но атмосфера – бомба, как бы это ни звучало на этом матче.

Потому что египетскому вратарю 45 лет. Он самый старый футболист в истории ЧМ, а еще потащил пенальти.

Потому что саудовцы подарили мне их флаг. С того момента я сам стал саудовцем.

Потому что египтяне задавали колоссальный ритм своими барабанами. Ощущение, будто находишься в Африке.

Потому что один саудовец, сидящий рядом со мной, в одиночку раскачал волну на стадионе, которую, как я считал, уже не остановить, но через восемь кругов она все же прекратилась: судья свистнул за нарушение у аравийской штрафной.

Мохамед СалахGetty Images

Этот матч – самый скучный по именам и одновременно один из лучших на чемпионате мира. Просто прикол в том, что это самые неинтересные команды (хуже разве что Марокко – Иран в Санкт-Петербурге), а потому это экстравагантность, арабы, просто миллиард арабов. Они – бомбически веселые!

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