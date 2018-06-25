Форвард Португалии Криштиану Роналду не забил пенальти Ирану в матче группового этапа ЧМ-2018

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду получил реальный шанс догнать Харри Кейна в борьбе за лидерство в таблице бомбардиров.

На 53-й минуте, при счете 1:0 в свою пользу, «селесау» заработали 11-метровый удар. Криштиану подошел к точке, пробил, но Алиреза Бейранванд отбил удар 5-кратного обладателя «Золотого мяча».

Роналду забил четыре гола на ЧМ-2018, из которых один – с пенальти.

В таблице бомбардиров Криштиану уступает только Харри Кейну (5).

Португалии хватит ничейного результата для выхода в 1/8 финала.

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