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Форвард Португалии Криштиану Роналду не забил пенальти Ирану в матче группового этапа ЧМ-2018
Теперь португалец понимает чувства Лионеля Месси.
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду получил реальный шанс догнать Харри Кейна в борьбе за лидерство в таблице бомбардиров.
На 53-й минуте, при счете 1:0 в свою пользу, «селесау» заработали 11-метровый удар. Криштиану подошел к точке, пробил, но Алиреза Бейранванд отбил удар 5-кратного обладателя «Золотого мяча».
- Роналду забил четыре гола на ЧМ-2018, из которых один – с пенальти.
- В таблице бомбардиров Криштиану уступает только Харри Кейну (5).
- Португалии хватит ничейного результата для выхода в 1/8 финала.
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