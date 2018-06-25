ЧМ-2018 стал рекордным по пенальти

Почти половина чемпионата мира России еще впереди, а турнир уже переписал все рекорды по назначенным пенальти.

Еще днем, на матче Саудовская Аравия – Египет, было назначено два 11-метровых. Благодаря этому ЧМ-2018 повторил рекорд в истории соревнований (18).

А уже в игре Иран – Португалия предыдущее достижение было обновлено. В начале второго тайма Энрике Касерес указал на точку в штрафной Ирана. Символично, что рекордный пенальти был поставлен при помощи VAR. ЧМ-2018 – первый, на котором действует система видеоповторов.

Рекордный пенальти исполнял Криштиану Роналду, но с его ударом справился вратарь Алиреза Бейранванд.

Уже в добавленное время турнир обновил рекорд: Касерес назначил 20-й пенальти, причем ему снова понадобился видеоповтор. Карим Ансарифард пробил португальского голкипера Руя Патрисиу.

Из 20 пенальти на ЧМ-2018 15 были реализованы.

Впереди еще 12 матчей группового этапа и 16 игр плей-офф.

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