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Россия сыграет с Испанией в 1/8 чемпионата мира-2018

Россия сыграет с Испанией в 1/8
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 минуту назад

Португалия вторая.

Сборная Испании сыграла вничью с Марокко в рамках заключительного матча группового этапа – 2:2.

В составе Марокко голами отметились Халид Бутаиб (14') и Юссеф Эн-Несири (81'). За Испанию забили Иско (19') и Яго Аспас (90'). Испанцы обеспечили себе место в плей-офф: «Красная фурия» вышла в число 16 лучших с первого места и сыграет со сборной России.

Второе место в группе B заняла сборная Португалии, сыгравшая вничью с Ираном (1:1).

  • За день до чемпионата мира сборную Испании покинул главный тренер Хулен Лопетеги.
  • Матч Испания – Россия состоится 1 июля в «Лужниках». На групповом этапе Россия набрала больше очков и забил больше мячей.
  • Турнир в России продлится до 15 июля.

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