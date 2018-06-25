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Россия сыграет с Испанией в 1/8 чемпионата мира-2018
Португалия вторая.
Сборная Испании сыграла вничью с Марокко в рамках заключительного матча группового этапа – 2:2.
В составе Марокко голами отметились Халид Бутаиб (14') и Юссеф Эн-Несири (81'). За Испанию забили Иско (19') и Яго Аспас (90'). Испанцы обеспечили себе место в плей-офф: «Красная фурия» вышла в число 16 лучших с первого места и сыграет со сборной России.
Второе место в группе B заняла сборная Португалии, сыгравшая вничью с Ираном (1:1).
- За день до чемпионата мира сборную Испании покинул главный тренер Хулен Лопетеги.
- Матч Испания – Россия состоится 1 июля в «Лужниках». На групповом этапе Россия набрала больше очков и забил больше мячей.
- Турнир в России продлится до 15 июля.
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