Россия сыграет с Испанией в 1/8 чемпионата мира-2018

Сборная Испании сыграла вничью с Марокко в рамках заключительного матча группового этапа – 2:2.

В составе Марокко голами отметились Халид Бутаиб (14') и Юссеф Эн-Несири (81'). За Испанию забили Иско (19') и Яго Аспас (90'). Испанцы обеспечили себе место в плей-офф: «Красная фурия» вышла в число 16 лучших с первого места и сыграет со сборной России.

Второе место в группе B заняла сборная Португалии, сыгравшая вничью с Ираном (1:1).

За день до чемпионата мира сборную Испании покинул главный тренер Хулен Лопетеги.

Матч Испания – Россия состоится 1 июля в «Лужниках». На групповом этапе Россия набрала больше очков и забил больше мячей.

Турнир в России продлится до 15 июля.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube