Египетский комментатор и экс-тренер скончался от приступа во время матча с Саудовской Аравией

Бывший египетский вратарь и тренер Абдель Рахим Мохамед Негм, работавший аналитиком на канале Nile Sport channel, скончался после матча «фараонов» против Саудовской Аравии в результате сердечного приступа.

Мохамед почувствовал себя плохо после победного гола саудовцев на 95-й минуте. Комментатор был доставлен в больницу, где врачи вскоре констатировали его смерть, передает Arab News.

Абдель Рахим Мохамед тренировал «Замалек» – один из сильнейших клубов Египта.

Египет проиграл все три матча на ЧМ-2018. Для «фараонов» это был первый чемпионат мира за 28 лет.

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