Иско: «Россия проводит фантастический турнир, и нам нужно сыграть по-настоящему хорошо»

Полузащитник сборной Испании Иско настраивается на тяжелый матч 1/8 финала.

«Мы снова вышли на матч с небольшой робостью. Так продолжаться не может. Начинаются игры навылет, и мы не можем пропускать голы.

Нужно сфокусироваться, контролировать игру и мяч, включить внутренние батарейки, поскольку с этого момента нас могут отправить домой.

Мы понимаем, что нас ждет очень сложный матч против хозяев, проводящих фантастический турнир. Нам нужно сыграть по-настоящему хорошо», – цитирует Иско Marca.

Матч Испания – Россия пройдет в «Лужниках» 1 июля.

25 июня Россия проиграла Уругваю (0:3), а Испания с трудом избежала поражения от Марокко (2:2).

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