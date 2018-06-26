«Планирую поехать и на ЧМ-2022». Самый возрастной игрок ЧМ, который чуть не стал предателем

Восточная настойчивость, редкое арабское умение противостоять отцу и выдержка подарили миру новый рекорд на ЧМ-2018. Эль-Хадари вышел против Саудовской Аравии в последнем туре, отбил пенальти и стал самым возрастным игроком в истории ЧМ, хотя все могло закончиться еще 30 лет назад.

Отец был жестко против занятий футболом и вечно твердил, что лучше бы Эссам занялся чем-то полезным и прибыльным. Он не давал деньги на проезд до другого города, где проводились тренировки, поэтому подросток накручивал по семь километров туда и обратно, гнал в школу после изнурительных нагрузок, а когда узнал об игре сына в профессиональном клубе, сжег его форму дотла – Эль-Хадари скрывал это год, поэтому стирал одежду в реке.

Эссам так и не дал слабину. Сначала он вывел «Думьят» в высшую лигу впервые в истории клуба, а потом перешел в лучший клуб Египта – «Аль-Ахли», после чего отец сдался.

), взяв все национальные трофеи, а со сборной – четырежды Кубок Африки. В 2006 году потащил пенальти от Эль-Хадари быстро вошел в пантеон египетских богов для болельщиков и провел на родине около 600 игр (), взяв все национальные трофеи, а со сборной – четырежды Кубок Африки. В 2006 году потащил пенальти от Дидье Дрогба Бакари Коне и вернул Египту звание лучшей команды Африки впервые с 1998 года (тогда он тоже был в сборной). В 35 лет от победной рутины Эссама перемкнуло и чуть ли не привело к смене статуса: от легенды до предателя был один шаг.

Он собрался в Европу и разорвал контракт с «Аль-Ахли», так как правила ФИФА позволяли сделать это после нескольких проведенных сезонов в одном клубе. Кипер отправился в «Сьон», где сразу стал основным, но уже после первого сезона Эль-Хадари ждал ад. «Аль-Ахли» пожаловался в ФИФА на нелегитимный переезд Эссама, так как для самостоятельного ухода из клуба не было оснований. В итоге «Сьон» оштрафовали на 900 тысяч евро и запретили регистрировать новых игроков до окончания чемпионата, а вратаря дисквалифицировали на четыре месяца. Болельщики проклинали Эль-Хадари и выступали за исключение его из сборной – Эссаму ничего не оставалось, кроме как извиниться и ждать возвращения.

Следующие семь лет египтянин шатался по египетским клубам, а место в сборной занял молодой Ахмед Эль-Шенави. Эссам на время пропал с радаров, но за пару лет до ЧМ в России закинулся амброзией и вытащил место в сборной и на КАН в Габоне, где так же побил возрастной рекорд и завоевал серебро, и на главный международный турнир.

«Я не могу найти правильные слова. Надеюсь только, что буду на чемпионате мира и попытаюсь компенсировать ваше отсутствие. Все вратари на чемпионате мира будут играть для вас, легенда», – обещал Эль-Хадари Буффону после поражения Италии в стыковых матчах. Эссам всегда равнялся на Джанлуиджи на поле и даже встретился с ним на Кубке Конфедераций-2009 – одна из самых памятных побед для кипера. Египет обыграл итальянцев 1:0, а в конце вратари с улыбкой обменялись футболками.

В отличие от Буффона, Эссам не думает завершать карьеру: «Попадание на ЧМ-2018 не было целью всей моей карьеры – я планирую поехать и на ЧМ-2022!» – воскликнул Эль-Хадари после выхода Египта на чемпионат мира впервые за 28 лет. Через месяц после финала ЧМ-2022 египетскому киперу уже стукнет 49 и фраза скорее имеет шутливую форму, но, судя по течению его карьеры, новый возрастной рекорд в Катаре вполне реален.

Но об это через четыре года. Сегодня Эль-Хадари стал одним из главных героев дня и исполнил мечту умершего отца, который все-таки принял увлечение сына.

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