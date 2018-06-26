Фернандо Йерро: «В матче с Россией все решится на поле. Атмосфера на трибунах на нас не влияет»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро недоволен игрой с Марокко (2:2).

«А кто обещал, что против Марокко будет легко? Эта команда проиграла два первых матча, но заслуживала гораздо большего. Мы знали, что после такого соперник будет очень мотивирован. Да, нам есть что улучшать.

Пять пропущенных голов – серьезная проблема. Нужно смотреть правде в глаза. В то же время мы заняли первое место, и нужно мыслить позитивно.

Какая разница, довольны мы тем, что будем играть против сборной России, или нет? Мы заняли первое место и сыграем со второй командой группы А.

Понятно, что Россию будет поддерживать стадион. Но все решается на поле. Атмосфера на трибунах на нас не влияет», – цитирует Йерро «СЭ».

Испания с трудом избежала поражения от Марокко (2:2), но финишировала первой в группе В.

1 июля «фурия роха» сыграет с Россией в «Лужниках».

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