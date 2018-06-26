Getty Images

Фернандо Йерро: «В матче с Россией все решится на поле. Атмосфера на трибунах на нас не влияет»

Йерро: «В матче с Россией все решится на поле. Атмосфера на трибунах на нас не влияет»
Eurosport

35 мин. назад

«Лужники» опровергнут эти слова.

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро недоволен игрой с Марокко (2:2).

«А кто обещал, что против Марокко будет легко? Эта команда проиграла два первых матча, но заслуживала гораздо большего. Мы знали, что после такого соперник будет очень мотивирован. Да, нам есть что улучшать.

Пять пропущенных голов – серьезная проблема. Нужно смотреть правде в глаза. В то же время мы заняли первое место, и нужно мыслить позитивно.

Какая разница, довольны мы тем, что будем играть против сборной России, или нет? Мы заняли первое место и сыграем со второй командой группы А.

Понятно, что Россию будет поддерживать стадион. Но все решается на поле. Атмосфера на трибунах на нас не влияет», – цитирует Йерро «СЭ».

  • Испания с трудом избежала поражения от Марокко (2:2), но финишировала первой в группе В.
  • 1 июля «фурия роха» сыграет с Россией в «Лужниках».

Читай лучшие новости в фейсбуке

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как Уругвай остановил русского Моуринью

01:56
Популярные видео
Ставки за 300. Нигерия вышвырнет Аргентину, Франция и Дания сгоняют вничью
1 058 просмотров8 ч
Комментатор Eurosport Максим Сенаторов пояснил за битву России с Уругваем
2 922 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться