Виталий Мутко: «Надо сделать все, чтобы планировавшие попасть на Россию в 1/8 финала ошиблись»

Член исполкома РФС Виталий Мутко уверен, что сборная России отдаст все силы в 1/8 финала.

«Этот тур был как шахматы. Если кто-то планировал попасть на Россию как на легкую команду, то надо сделать все, чтобы они ошиблись. У нас есть российская душа, будем биться.

Нашим парням пожелаем удачи, надо готовиться и играть с Испанией. Будем играть в Москве, в столице нашей родины, на обновленных «Лужниках». Наши парни отдадут все, что есть в душе.

У нас был фарт в предыдущих играх, а с Уругваем от нас отвернулось все. Может, это и правильно, что не фартило. Сами привезли себе первый гол, который был как пенальти, ко второму мячу привела серия ошибок и рикошет.

Парни бились, они молодцы. Я их уважаю, это команда, им надо сохранить себя до главной игры, которая будет в «Лужниках», – сказал Мутко «Р-Спорт».

Матч 1/8 финала Испания – Россия пройдет 1 июля.

В последнем туре Россия крупной проиграла Уругваю (0:3), а Испания с трудом вырвала ничью у Марокко (2:2).

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