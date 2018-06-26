Eurosport
У индийского математика не было денег на авиабилет до России. Он приехал на ЧМ на велосипеде
Повторить путь Клифина Фрэнсиса мог бы любой, но не каждый бы решился.
Выбить просветы разума из любого ученика, работать двухсменный рабочий день и проводить по 15 уроков ежедневно, приехать из Индии на чемпионат мира в Россию на велосипеде – учителя способны на многое.
В разговоре с друзьями 28-летний Клифин Фрэнсис, репетитор по математике, всего лишь сказал, что мечтает увидеть главный футбольный турнир своими глазами и пойдет ради этого на все. Он понятия не имел, сколько стоят билеты из Кералы в Москву, а зарплата в 40 долларов в день (примерно 2,5 тысячи рублей) нисколько не смущала фантазию Фрэнсиса.
Клифин прогуглил стоимость авиабилетов, ужаснулся, оптимизировал расходы и сменил вид транспорта: «Я понял, что мне не хватит денег на поездку до России и проживание там в течение месяца. Тогда я спросил себя: какой способ путешествия самый дешевый? Естественно, велосипед».
О выбранном средстве передвижения Фрэнсис тут же рассказал друзьям, которые сначала не поверили в бредни, а потом подумали, что их дружище слетел с катушек. Несмотря на неодобрение, математик запустил трип длиной в 7500 км 23 февраля. Расстояние – мелочь, если главная мечта парня – автограф Лео Месси.
Крутить педали через Пакистан оказалось опасно из-за напряженных отношений с Индией. В результате маршрут сократился почти на 3000 км, но парень вынужденно летел до Дубая, покупал велосипед за 700 баксов там, а потом плыл на пароме до иранского Бендар-Аббаса.
«Это самая красивая страна в мире, и люди так гостеприимны. Я провел здесь 45 дней, но останавливался в отеле всего на два», – Клифин развеял все мифы об Иране. У Фрэнсиса было всего 10 долларов в день на питание и воду, но иранцы приглашали его переночевать у них, кормили, поили и желали всяческой удачи в обмен на обещание болеть за их сборную в России. В гостеприимной стране Фрэнсис встретил свой 28-й день рождения и сказал, что вернется в Иран просто так, потому что это одно из лучших государств мира.
Далее путь лежал через Азербайджан, но трип мог там и завершиться. Пограничники не узнали индийца на фото в паспорте из-за исхудания во время поездки. Герой объяснил ситуацию, но сотрудникам погранслужбы понадобилось более восьми часов, чтобы сверить все данные. Видимо, из-за этого Клифин не тратился на азербайджанские гостиницы и ночевал в палатке в любом доступном парке. Местные жители были не против: «Здесь тоже были хорошие люди, но им потребовалось время, чтобы открыться незнакомцу», – вспоминал Фрэнсис.
Когда математик преодолел примерно половину пути и добрался до грузинской таможни, у него возникли новые проблемы. На территорию страны Фрэнсиса не пустили, а на руках у него была только однократная азербайджанская виза. На день Клифин застрял в неопределенности, но Азербайджан в срочном порядке выдал ему повторную визу.
Поиск альтернативного пути в Россию много времени не занял, но Клифин явно не учел специфику передвижения по территориям на юге России. «Кто-то мне сказал, что Азербайджан имеет сухопутную границу с Дагестаном, я решил ехать через него, но не знал, что это считается небезопасным», – Фрэнсис явно нервничал.
За 11 дней до начала чемпионата мира Клифин въехал на территорию Дагестана. Математику вновь пришлось прибегнуть к языку жестов, футбола и вообще всего, чтобы объясить местному населению, что индиец на велосипеде – это нормально. Дагестан в итоге прошел мимо Клифина радушно и добро, а следующим контрольным пунктом на территории России стал Тамбов. У парня оставалось всего 4 дня, чтобы добраться до Москвы на матч Франция – Дания.
«Это единственная игра, на которую мне удалось купить билеты», – резюмировал Клифин сложности с продажами. Он очень хотел попасть на матч кумира и добиться автографа Месси, но проще продать душу дьяволу, чем достать билет на Лео и компанию.
За 2 дня до матча Фрэнсиса оставалось ехать до мечты всего 280 км. «Езда на велосипеде возвращает вас к первобытным жизненным потребностям. Что вам нужно в конце дня? Душ, хорошее место, чтобы поставить палатку и хорошая еда. И вы счастливы», – резюмировал Клифин. Он был бы счастлив, если его путешествие вдохновило хотя бы одного ребенка в Индии заняться велоспортом или футболом, ведь мечты очень легко могут стать реальностью.
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