У индийского математика не было денег на авиабилет до России. Он приехал на ЧМ на велосипеде

Выбить просветы разума из любого ученика, работать двухсменный рабочий день и проводить по 15 уроков ежедневно, приехать из Индии на чемпионат мира в Россию на велосипеде – учителя способны на многое.

В разговоре с друзьями 28-летний Клифин Фрэнсис, репетитор по математике, всего лишь сказал, что мечтает увидеть главный футбольный турнир своими глазами и пойдет ради этого на все. Он понятия не имел, сколько стоят билеты из Кералы в Москву, а зарплата в 40 долларов в день (примерно 2,5 тысячи рублей) нисколько не смущала фантазию Фрэнсиса.

Клифин прогуглил стоимость авиабилетов, ужаснулся, оптимизировал расходы и сменил вид транспорта: «Я понял, что мне не хватит денег на поездку до России и проживание там в течение месяца. Тогда я спросил себя: какой способ путешествия самый дешевый? Естественно, велосипед».

О выбранном средстве передвижения Фрэнсис тут же рассказал друзьям, которые сначала не поверили в бредни, а потом подумали, что их дружище слетел с катушек. Несмотря на неодобрение, математик запустил трип длиной в 7500 км 23 февраля. Расстояние – мелочь, если главная мечта парня – автограф Лео Месси.

Крутить педали через Пакистан оказалось опасно из-за напряженных отношений с Индией. В результате маршрут сократился почти на 3000 км, но парень вынужденно летел до Дубая, покупал велосипед за 700 баксов там, а потом плыл на пароме до иранского Бендар-Аббаса.

«Это самая красивая страна в мире, и люди так гостеприимны. Я провел здесь 45 дней, но останавливался в отеле всего на два», – Клифин развеял все мифы об Иране. У Фрэнсиса было всего 10 долларов в день на питание и воду, но иранцы приглашали его переночевать у них, кормили, поили и желали всяческой удачи в обмен на обещание болеть за их сборную в России. В гостеприимной стране Фрэнсис встретил свой 28-й день рождения и сказал, что вернется в Иран просто так, потому что это одно из лучших государств мира.

Далее путь лежал через Азербайджан, но трип мог там и завершиться. Пограничники не узнали индийца на фото в паспорте из-за исхудания во время поездки. Герой объяснил ситуацию, но сотрудникам погранслужбы понадобилось более восьми часов, чтобы сверить все данные. Видимо, из-за этого Клифин не тратился на азербайджанские гостиницы и ночевал в палатке в любом доступном парке. Местные жители были не против: «Здесь тоже были хорошие люди, но им потребовалось время, чтобы открыться незнакомцу», – вспоминал Фрэнсис.

Когда математик преодолел примерно половину пути и добрался до грузинской таможни, у него возникли новые проблемы. На территорию страны Фрэнсиса не пустили, а на руках у него была только однократная азербайджанская виза. На день Клифин застрял в неопределенности, но Азербайджан в срочном порядке выдал ему повторную визу.

Поиск альтернативного пути в Россию много времени не занял, но Клифин явно не учел специфику передвижения по территориям на юге России. «Кто-то мне сказал, что Азербайджан имеет сухопутную границу с Дагестаном, я решил ехать через него, но не знал, что это считается небезопасным», – Фрэнсис явно нервничал.

За 11 дней до начала чемпионата мира Клифин въехал на территорию Дагестана. Математику вновь пришлось прибегнуть к языку жестов, футбола и вообще всего, чтобы объясить местному населению, что индиец на велосипеде – это нормально. Дагестан в итоге прошел мимо Клифина радушно и добро, а следующим контрольным пунктом на территории России стал Тамбов. У парня оставалось всего 4 дня, чтобы добраться до Москвы на матч Франция – Дания.

«Это единственная игра, на которую мне удалось купить билеты», – резюмировал Клифин сложности с продажами. Он очень хотел попасть на матч кумира и добиться автографа Месси, но проще продать душу дьяволу, чем достать билет на Лео и компанию.

За 2 дня до матча Фрэнсиса оставалось ехать до мечты всего 280 км. «Езда на велосипеде возвращает вас к первобытным жизненным потребностям. Что вам нужно в конце дня? Душ, хорошее место, чтобы поставить палатку и хорошая еда. И вы счастливы», – резюмировал Клифин. Он был бы счастлив, если его путешествие вдохновило хотя бы одного ребенка в Индии заняться велоспортом или футболом, ведь мечты очень легко могут стать реальностью.

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