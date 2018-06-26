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Андрес Иньеста: «Теперь нас ждут матчи жизни и смерти. Игра с Россией потребует прогресса»

Иньеста: «Теперь нас ждут матчи жизни и смерти. Игра с Россией потребует прогресса»
Eurosport

1 час назад

Испанцы пошли в поход за золотом.

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста считает, что команде нужно прибавлять, чтобы добиться успеха на ЧМ.

«Мы выполнили нашу первую задачу и вышли из группы с первого места. Теперь нас ждут матчи жизни и смерти. Нам есть, в чем прибавлять. Мы проанализируем нашу игру и игру нашего соперника. Нас ждет сложный матч. Всегда необходим правильный баланс, и игра со сборной России потребует от нас прогресса», – цитирует Иньесту «Р-Спорт».

  • Испания выиграла группу B, Россия заняла второе место в квартете A.
  • Матч 1/8 финала пройдет в «Лужниках» 1 июля.

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