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Участие Косты в ЧМ под вопросом из-за травмы. Его жена обвиняет Тите в чрезмерзных тренировках

Участие Косты в ЧМ под вопросом из-за травмы. Его жена обвиняет Тите в чрезмерзных тренировках
Eurosport

1 час назад

Бразильские страсти на турнире.

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста может пропустить остаток ЧМ-2018 из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре с Коста-Рикой.

Футболист не сыграл в матче с Сербией, а полное восстановление займет 2-3 недели, сообщает Sport Bible. Жена Дугласа Луиза Рамос обвинила главного тренера сборной Бразилии Тите в том, что причиной стали интенсивные тренировки, перегружающие футболистов: «Он жаловался на боль после тренировки, сказав, что в «Ювентусе» было легче. Мы знаем, что эта травма не настолько серьезна, как могло показаться, и надеемся на возвращение через 10 дней».

  • Бразилия еще не обеспечила выход в 1/8 финала.
  • Для попадания в плей-офф пентампеонам нужно не проиграть Сербии.

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