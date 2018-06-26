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«Роберто, а хочешь ли ты выигрывать группу?» Бельгийское издание советует слить матч с Англией

«Роберто, а хочешь ли ты выигрывать группу?» Бельгийское издание советует слить матч с Англией
Eurosport

1 час назад

Стратегически мыслят.

Бельгийская газета HLN вышла 26 июня с первой полосой: «Роберто, а хочешь ли ты выигрывать группу?». Сборная Бельгии гарантировала выход из группы и в последнем матче с Англией разыграет первое место в квартете G.

При определенных раскладах второе место в группе даст более легкую сетку турнира в плей-офф – высока вероятность, что сборные Германии, Бразилии и Франции не попадутся до финала. Кроме того, бельгийцы получат лишний выходной, большая часть матчей для команды G2 пройдет в Москве (базируются «дьяволы» в Подмосковье).

  • Матч Бельгия – Англия состоится 28 июня в Калининграде.
  • Две стартовые игры ЧМ-2018 Бельгия выиграла с разницей мячей 8-2.

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