«Роберто, а хочешь ли ты выигрывать группу?» Бельгийское издание советует слить матч с Англией

Бельгийская газета HLN вышла 26 июня с первой полосой: «Роберто, а хочешь ли ты выигрывать группу?». Сборная Бельгии гарантировала выход из группы и в последнем матче с Англией разыграет первое место в квартете G.

При определенных раскладах второе место в группе даст более легкую сетку турнира в плей-офф – высока вероятность, что сборные Германии, Бразилии и Франции не попадутся до финала. Кроме того, бельгийцы получат лишний выходной, большая часть матчей для команды G2 пройдет в Москве (базируются «дьяволы» в Подмосковье).

Матч Бельгия – Англия состоится 28 июня в Калининграде.

Две стартовые игры ЧМ-2018 Бельгия выиграла с разницей мячей 8-2.

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