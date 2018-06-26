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Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди сыграет с Южной Кореей в защитной маске
Чемпионат мира важнее спокойного восстановления.
Немецкий полузащитник Себастьян Руди примет участие в матче национальной команды с Южной Кореей.
Несмотря на перелом носа, полученный в игре со Швецией, и последующую операцию, игрок сыграет в третьем туре ЧМ-2018 в защитной маске, сообщает BBC.
- 28-летний Руди покинул поле в первом тайме матча со Швецией, после чего его прооперировали.
- Матч между Германией и Южной Кореей пройдет в Казани 27 июня. Для выхода из группы немцам нужна крупная победа.
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