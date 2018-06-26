«Цель достигнута». Криштиану Роналду радуется выходу из группы
На очереди – Уругвай.
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал итоги группового этапа для команды.
Форвард отказался от общения с прессой после матча с Ираном, но зато написал в твиттере, приложив фото команды из самолета: «Цель достигнута. Сплочены и сконцентрированы перед 1/8 финала. Вперед, Португалия!»
- Португалия удержала ничью с Ираном (1:1) и заняла второе место в группе B.
- В 1/8 финала она сыграет с победителем квартета A сборной Уругвая.
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