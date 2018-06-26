adidas представил мяч Mechta к плей-офф ЧМ-2018

adidas представил мяч Mechta, которым будут играть сборные в плей-офф ЧМ-2018.

Он представляет ту же линейку Telstar 18, что и мяч для группового этапа, но в черные пискельные ставки добавили красных оттенков.

Плей-офф стартует 30 июня матчем 1/8 финала матчем победителя группы C и второй команды квартета D.

Сборная России начнет свой путь в играх на вылет в «Лужниках» 1 июля против Испании.

Там же пройдет и финал ЧМ-2018 15 июля.

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