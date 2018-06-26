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Полузащитник Марокко Нордин Амрабат показал в камеру жест видеопросмотра и сказал: «VAR – дерьмо»
Новые технологии разозлили парня.
Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат выразил недовольство работой видеоарбитров матча Марокко – Испания.
После финального свистка игрок показал в камеру жест, означающий видеопросмотр, и сказал «VAR – дерьмо».
- Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Испания заняла первое место в группе, Марокко – последнее.
- Равшан Ирматов засчитал второй гол испанцев в добавленное время, несмотря на вероятность того, что мяч незадолго до гола вышел за пределы поля.
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