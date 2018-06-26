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Иско: «Система VAR как раз и нужна для таких матчей, чтобы у тебя не отобрали завоеванное очко»

Иско: «Система VAR как раз и нужна для таких матчей, чтобы у тебя не отобрали завоеванное очко»
Eurosport

1 час назад

Испанцы должны поклониться видеосудьям за выход из группы.

Полузащитник сборной Испании Иско высоко оценил необходимость системы видеопросмотра эпизодов во время матча с Марокко (2:2).

«Вот зачем нужен VAR, как раз для таких матчей, как сегодняшний, чтобы у тебя не отобрали заработанное очко. Было бы несправедливо, если бы мы поехали домой из-за судейской ошибки», – цитирует Иско AS.

  • Равшан Ирматов засчитал второй гол испанцев в добавленное время, несмотря на вероятность того, что мяч незадолго до гола вышел за пределы поля.
  • Испания заняла в группе B первое место и сыграет в 1/8 финала с Россией.

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