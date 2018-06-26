Ибрагимович – о просмотре матчей Швеции на ЧМ: «Чувствовал, что могу играть намного лучше, чем они»

Нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился эмоциями от просмотра матчем сборной Швеции на ЧМ.

«Сложно ли смотреть на сборную Швеции без меня? Нет. Первые матчи были другими, я чувствовал, что могу играть намного лучше, чем они, естественно. И это чувство сохраняется. Но нужно дать ребятам поиграть и получать удовольствие. Когда я пришел в сборную, мне были не рады. Я отличался от остальных. У меня была другая биография. Но я прошел через все это и стал капитаном команды. Выше этого все равно ничего уже не бывает», – цитирует Златана ESPN.

Златан не играл отборочный турнир к ЧМ-2018, но хотел сыграть за сборную на ЧМ. Тренеры его не взяли.

Сборная Швеции перед третьим туром имеет в активе 3 очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

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