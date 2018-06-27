Сербия – Бразилия: перед матчем группы E. ЧМ-2018, стадион «Спартак» в Москве

После первого тайма с Швейцарией сербы уже смотрели в плей-офф, но поторопились. Вместо досрочного триумфа команда Крстаича оказалась на грани вылета: теперь для выхода из группы Сербии нужна победа над страшной Бразилией. Ничья спасет красно-белых, только если Коста-Рика дернет Швейцарию в два мяча.

Кто посмотрит матч по ТВ

С составом у сербов все нормально – травмированных и дисквалифицированных нет. Чего не скажешь о бразильцах: по-прежнему лечатся Фред и Данило, они не сыграют в важном матче. Скорее всего, к ним присоединится Коста, повредивший заднюю поверхность бедра. Жена футболиста уже кинула страйк Тите, который, по ее мнению, перетренировал Дугласа.

Форма

Несмотря на тяжелый матч с Коста-Рикой, с игрой у «селесао» полный порядок. Бразильцы атаковали весь матч, создали достаточно моментов во втором тайме и были заметно лучше, чем в первой встрече турнира.

У Сербии все наоборот: доминирование над Коста-Рикой и провальный второй тайм с Швейцарией, который стоил сербам досрочного выхода в плей-офф.

Кто что сказал

Тите, главный тренер сборной Бразилии:

«Мы не можем думать о возможности встречи со сборной Германии в 1/8 финала и не думаем об этом, уверяю вас. Мы не будем выбирать соперника, играя с сербами, и ориентироваться на результат немцев в дневном матче».

Младен Крстаич, главный тренер сборной Сербии:

«Не надо тратить время на эпитеты бразильцам, они футбольная супердержава. Мы уважаем соперника, но должны прежде всего концентрироваться на своей команде, должны проявить характер. Мы играем с великой командой, но сдаваться не собираемся. В России у нас полное ощущение, что мы играем в Сербии. Россия – наша братская страна, и сербские болельщики, и журналисты, и игроки – все это чувствуют, все чувствуют поддержку россиян».

Тите и Филиппе Коутиньо, сборная БразилииGetty Images

Лицом к лицу

Югославия и Бразилия встречались на ЧМ 4 раза и одержали по одной победе. Дважды сборные сыграли вничью.

Всего Югославия (а позже Сербия) встречалась с «селесао» 19 раз и победила лишь дважды (при 7 ничьих и 10 поражениях).

Сербия провела с Бразилией лишь одну встречу: в 2014-м году европейцы проиграли в товарищеском матче (0:1).

Бразилия не проигрывает во всех турнирах уже 13 матчей (9 побед и 4 ничьи). В этих встречах «селесао» пропустили всего 3 мяча.

Бразилия неудачно играет с европейцами на ЧМ: 1 победа, 2 ничьи и 4 поражения в последних семи матчах.

Коутиньо забил в трех последних матчах за сборную Бразилии.

В 2018-м Митрович настрелял 18 мячей в 26 матчах за сборную Сербии и клуб.

Неймар, сборная БразилииGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит иранский арбитр Алиреза Фагани. Ранее 40-летний рефери судил матч Германия – Мексика, в котором показал 4 желтых карточки, никого не удалил и не поставил пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

Атака – сильнейшая линии Бразилии, а возглавляет ее Неймар. Форвард «ПСЖ» разрыдался, когда закатил Коста-Рике, и явно хочет поплакать еще. Приму сборной прикрыл Коутиньо, поэтому Неймар сделает все, чтобы после группового этапа говорили только о нем.

Обделается

Противостоять Неймару будет Иванович, который в сборной играет на фланге. Бранислав в полном порядке, но со скоростью бразильцев ему не справиться. Неймар и Марсело разорвут Бано, который банально никуда не успеет.

Бранислав Иванович, сборная СербииGetty Images

Котировки букмекеров

Спецы уверены – Бразилия обязательно победит и пройдет в плей-офф. Коф на Сербию зашкаливает, если веришь в братушек, то можно еще и заработать.

Победа Сербии: 6,8

Ничья: 4,52

Победа Бразилии: 1,52

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