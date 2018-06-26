Активисты из Косово собирают деньги на оплату штрафа Джаки, Шачири и Лихтштайнера

Активисты, поддерживающие частично признанное государство Косово, создали кампанию по сбору средств для оплаты штрафа игроков сборной Швейцарии – Гранита Джаки, Джердана Шачири и Штефана Лихтштайнера.

Организаторы акции на GoFundMe уже заполучили почти 19 тысяч долларов; еще 6 тысяч – и гештальт будет закрыт.

Во время празднования голов в игре против Сербии (2:1) Джака и Шачири жестами продемонстрировали албанского орла, а Шачири еще и вышел на матч в бутсах с косоварским флагом. В итоге ФИФА выписала футболистам штраф – 8,5 тысяч евро на каждого.

Кроме того, организация оштрафовала защитника сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера за неспортивное празднование голов.

В последнем матче группового этапа сборная Швейцарии сыграет с Коста-Рикой. Матч пройдет 27 июня в Нижнем Новгороде.

Швейцарская газета просит читателей присылать фото с албанским орлом для поддержки Джаки и Шачири

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