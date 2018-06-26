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Джефферсон Фарфан 30 минут пробыл в коме после столкновения с партнером на тренировке

Фарфан 30 минут пробыл в коме после столкновения с партнером на тренировке
Eurosport

31 мин. назад

Можно выдохнуть: все обошлось.

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан, который не попал в заявку на матч против сборной Австралии, около 30 минут находился в коме после травмы, полученной на тренировке команды.

23 июня Фарфан столкнулся с партнером по сборной, потерял сознание и покинул занятие на машине скорой помощи. «Джефферсон был без сознания на протяжении 25-30 минут. Он не реагировал на раздражители. Врач сказал, что он находится в коме и можно ожидать любого исхода», – приводит El Bocon слова Джанкарло – брата Фарфана.

  • Сейчас Джефферсон пришел в норму и восстанавливается от повреждения.
  • В двух первых матчах на чемпионате мира сборная Перу потерпела 2 поражения и не вышла из группы.

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