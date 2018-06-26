Перу обыграли Австралию и не пустили ее в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Перу переиграла в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 Австралию со счетом 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник латиноамериканцев Андре Каррильо на 18-й минуте. Это первый гол Перу на ЧМ с 1982 года. Во втором тайме счет удвоил Паоло Герреро, забивший на ЧМ в 34 года.

В параллельной встрече группы С Франция сыграла вничью с Данией (0:0). Обе команды вышли в следующий раунд.

Перу выиграл первый матч на чемпионате мира с 1978 года, когда южноамериканцы победили Иран.

Перу набрал 3 очка на ЧМ-2018, Австралия – 1. Команды завершили борьбу на турнире.

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