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Британский журналист: «В России чувствую себя безопаснее, чем в Лондоне»

Британский журналист: «В России чувствую себя безопаснее, чем в Лондоне»
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Мужчина полюбил Нижний Новгород.

Британский журналист Sky Энда Брэйди рассказал, что не чувствует никакого дискомфорта при пребывании в России во время чемпионата мира.

«В пятницу вечером был момент, когда мое сердце сжалось. У нас оставалось несколько секунд до прямого включения с площади Ленина перед матчем сборной Англии против Панамы. К нам подошли два грубых парня, на вид около 20 лет. Они были выпившими и направлялись домой. Но то, что произошло дальше, поразило меня.

Они стояли тихо, не двигаясь, за камерой и внимательно слушали, что я говорю в прямом эфире. Они не нападали на меня, не оскорбляли. Когда репортаж закончился, они подняли большие пальцы вверх и ушли с улыбками на лицах. На любой улице в Великобритании все прошло бы хуже. Хотите правду? Я чувствую себя здесь безопаснее, чем в Лондоне», – написал Брэйди в колонке для Sky.

  • Матч Англия – Панама прошел 24 июня в Нижнем Новгороде.
  • Англичане победили со счетом 6:1 и вышли из группы.

(Фото: инстаграм Энда Брэйди)

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