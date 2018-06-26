Дания и Франция прервали рекордную серию из 37 матчей без 0:0 на чемпионатах мира

Сборные Дании и Франции сыграли в нулевую ничью в рамках третьего тура группового этапа на чемпионате мира.

На чемпионате мира-2018 оборвалась рекордная серия из 37 матчей подряд без 0:0.

Французы вышли из группы с первого места: на их счету 7 очков (2 победы, 1 ничья), 3 забитых мяча и один пропущенный.

Датчане пробились в число 16 лучших со второго места, набрав 5 очков (одна победа, 2 ничьи, 2 забитых, один пропущенный).

В плей-офф французы сыграют с командой, которая займет второе место в группе D (Нигерия, Исландия или Аргентина), датчане – с первым местом в этой группе (Хорватия или Нигерия).

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