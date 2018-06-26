Франция и Дания не забили в «Лужниках» в матче группового турнира ЧМ

Сборные Франции и Дании сыграли вничью (0:0) и квалифицировались в 1/8 ЧМ-2018 с первого и второго места соответственно.

«Трехцветные» нанесли 11 ударов по воротам соперника и 3 раза попали в створ. Датчане особо не стремились атаковать и лишь раз потревожили Стива Манданда.

Французы провели встречу в полурезервном составе, так как гарантировали себе плей-офф по итогам двух встреч.

Это первая нулевая ничья на чемпионате мира .

В плей-офф французы сыграют с командой, которая займет второе место в группе D (Нигерия, Исландия или Аргентина), датчане – с первым местом в этой группе (Хорватия или Нигерия).

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