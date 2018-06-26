Томич сделал предложение девушке из Колумбии прямо на стадионе во время игры с Польшей
Милота.
Болельщик сборной Колумбии из Томска предложил своей колумбийской девушке руку и сердце во время матча против Польши (3:0).
На видео, опубликованном телеграм-каналом «Мутко против», можно понаблюдать за парой, которая радуется одному из мячей в ворота Войцеха Шченсного. Мужчина в счастливый момент достал коробочку с кольцом и подарил его, после чего они пылко поцеловались.
Чемпионат мира уже сделал счастливым как минимум этого парня. Заполучил бы он такую красотку, если бы не футбольный матч?
- После двух туров на счету сборной Колумбии 3 очка. 28 июня южноамериканская команда сыграет с Сенегалом.
- В случае победы над африканцами колумбийцы пробьются в плей-офф.
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