Томич сделал предложение девушке из Колумбии прямо на стадионе во время игры с Польшей

Болельщик сборной Колумбии из Томска предложил своей колумбийской девушке руку и сердце во время матча против Польши (3:0).

На видео, опубликованном телеграм-каналом «Мутко против», можно понаблюдать за парой, которая радуется одному из мячей в ворота Войцеха Шченсного. Мужчина в счастливый момент достал коробочку с кольцом и подарил его, после чего они пылко поцеловались.

Чемпионат мира уже сделал счастливым как минимум этого парня. Заполучил бы он такую красотку, если бы не футбольный матч?

После двух туров на счету сборной Колумбии 3 очка. 28 июня южноамериканская команда сыграет с Сенегалом.

В случае победы над африканцами колумбийцы пробьются в плей-офф.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

Будь в контакте со спортом