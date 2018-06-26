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AS: Фернандо Йерро недоволен игрой Давида де Хеа и выпустит на матч с Россией Кепу Арризабалагу

AS: Йерро недоволен игрой Де Хеа и выпустит на матч с Россией Арризабалагу
Eurosport

1 час назад

Тренер пойдет на риск.

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро готовит изменения в стартовом составе к матчу 1/8 ЧМ со сборной России.

По данным AS, Йерро беспокоит тот факт, что в 3 матчах на групповом этапе его команда пропустила 5 мячей. Кредит доверия босса к голкиперу Давиду де Хеа не безграничен – по данным издания, вратарь «Манчестер Юнайтед» его уже исчерпал. Отсутствие уверенности в игре Де Хеа вредит стройности испанской защиты.

Таким образом, Йерро может пойти на эксперимент и доверить место в воротах 23-летнему Кепе Арризабалаге.

  • В матче против Португалии (3:3) Де Хеа допустил результативную ошибку, пропустив легкий удар от Криштиану Роналду.
  • Игра Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках».

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