Колумбиец помогает незрячему и глухому другу следить за матчами с помощью реплики футбольного поля

Колумбийский болельщик Сесар освоил специальный язык знаков и символов, чтобы помогать незрячему и глухонемому другу Хосе Ричарду полноценно следить за футбольными матчами.

Хосе Ричард Гальего родился здоровым ребенком, но в 9 лет перенес тяжелую болезнь, одновременно ослепнув и оглохнув. Сесар не оставил товарища в беде – он помогает ему следить за играми сборной с помощью копии футбольного поля и особых знаков.

У друзей есть специальные жесты для обозначения пенальти, аутов, красных карточек, угловых ударов и так далее. Сесар двигает руками Хосе по реплике, и тот понимает игру в режиме реального времени.

Колумбия сыграла на чемпионате мира-2018 уже 2 матча: уступила японцам (1:2) и победила поляков (3:0).

28 июня южноамериканская команда сыграет с Сенегалом. В случае победы над африканцами колумбийцы пробьются в плей-офф.

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