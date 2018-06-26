Исландия проиграла Хорватии и отправилась домой с чемпионата мира в России

Исландия не набрала очков в матче против резерва Хорватии и не вышла в плей-офф – 1:2.

Первый тайм был острожным и завершился со счетом 0:0. Во втором в одной из контратак на 53-й минуте Бадель вывел Хорватию вперед.

Исландия навалилась на чужие ворота и заработала пенальти, который на 76-й минуте реализовал Сигурдссон. На большее скандинавов не хватило.

На 90-й минуте Перишич установил окончательный счет.

Хорватия набрала 9 очков и вышла из группы с первого места. В 1/8 «шахматные» сыграют с Данией.

Вторым участником плей-офф оказалась Аргентина, которая померяется силами с Францией.

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