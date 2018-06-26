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Исландия проиграла Хорватии и отправилась домой с чемпионата мира в России
Хорваты набрали 9 очков и выиграли квартет.
Исландия не набрала очков в матче против резерва Хорватии и не вышла в плей-офф – 1:2.
Первый тайм был острожным и завершился со счетом 0:0. Во втором в одной из контратак на 53-й минуте Бадель вывел Хорватию вперед.
Исландия навалилась на чужие ворота и заработала пенальти, который на 76-й минуте реализовал Сигурдссон. На большее скандинавов не хватило.
На 90-й минуте Перишич установил окончательный счет.
- Хорватия набрала 9 очков и вышла из группы с первого места. В 1/8 «шахматные» сыграют с Данией.
- Вторым участником плей-офф оказалась Аргентина, которая померяется силами с Францией.
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