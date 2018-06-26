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Антуан Гризманн: «Свист болельщиков? Нам все равно»

Гризманн: «Свист болельщиков? Нам все равно»
Eurosport

51 мин. назад

Главное – результат.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал матч против сборной Дании, в котором его команда сыграла вничью (0:0).

«Мы старались получить преимущество в первом тайме, создавали моменты, но не хотели тратить много сил. Как и Дания, мы в 1/8 финала – это самое главное. Сейчас будем отдыхать и готовиться к следующему матчу. Кто был бы лучшим соперником? Нам все равно.

Слышали ли свист после матча? Нам все равно. Мы играли и были сосредоточены на игре. Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков», – приводит слова Гризманна «Чемпионат».

  • И Франции, и Дании достаточно было сыграть вничью, чтобы попасть в число 16 лучших.
  • В плей-офф французы сыграют с командой, которая займет второе место в группе D (Нигерия, Исландия или Аргентина), датчане – с первым местом в этой группе (Хорватия или Нигерия).

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